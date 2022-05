Mendoza: “El Gobierno abandonó las promesas, demostró ineptitud y permisividad con la corrupción”

La excandidata presidencial Verónika Mendoza criticó al Gobierno del presidente Pedro Castillo, al considerar que su gestión “abandonó las promesas de cambio y demostró ineptitud, caos y permisividad con la corrupción”. La lideresa de Nuevo Perú indicó —en declaraciones a La República— que, en la actualidad, su partido es oposición al Poder Ejecutivo.

“ Sí, de oposición democrática por el cambio. De ninguna manera cercana a esta oposición golpista, que es parte responsable de la crisis (….). A medida que fue abandonando las propuestas de cambio por las que fue elegido (Pedro Castillo) y que se fue haciendo evidente el caos, la ineptitud y la falta de transparencia, nos correspondía señalarlo con claridad y apostar por una alternativa de cambio con la gente”, sostuvo la excandidata presidencial.

“ Quisiera que el Gobierno fuera de cambio, como lo esperaba y lo necesita el país. Lamentablemente esto no ocurrió. Correspondía, como fuerza política de izquierda democrática, contribuir a que se cumplieran las promesas por las cuales Castillo fue elegido, lo intentamos. Ciertamente, tuvimos también debilidades y errores que no permitieron tener un rol lo suficientemente fuerte para que eso ocurriera”, expuso.

Verónika Mendoza: “Tenemos cuota de responsabilidad”

Verónika Mendoza admitió que tiene una “cuota de responsabilidad” en la crisis que el país enfrenta en la actualidad. Esto por la participación que tuvo en el Ejecutivo durante los primeros meses.

“Es importante señalar las múltiples responsabilidades que nos han llevado a esta situación, y con ello no quiero evadir las nuestras. La crisis no empezó con el Gobierno de Castillo. Se develó y agudizó con los escándalos de corrupción que estallaron, no ayer, con la pandemia. Y a eso se sumó una ultraderecha golpista que desde el inicio pretendió desconocer a la voluntad popular, que chantajeó y presionó al Gobierno de Castillo y que pretendía vacarlo desde el día uno”, sentenció.