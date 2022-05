Sánchez sobre tesis de Pedro Castillo: “Es muy temerario hacer aseveraciones en base a un software”

Roberto Sánchez, titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, mostró su respaldo al presidente Pedro Castillo después de difundirse que la tesis de maestría desarrollada en conjunto por el mandatario y su esposa Lilia Paredes tendría al menos 50% de plagio. Esta habría sido presentada en 2012 a la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo.

Ante los resultados de que casi el 100% del marco teórico del trabajo del presidente Castillo había sido copiado en su totalidad, Sánchez declaró durante la entrevista en Panorama que “si hubiere esas impugnaciones, que se investigue”. Así también, afirmó que era “muy temerario hacer aseveraciones sobre la base de un software (Turnitin)” y que espera la Universidad César Vallejo se pronuncie al respecto.

El reportaje en cuestión también develó que, de los tres especialistas que habrían validado la tesis de maestría de Pedro Castillo y su esposa, dos de ellos no existirían o sus datos no coincidirían con lo consignado por el RENIEC. Esto significaría que los supuestos talleres y cuestionarios aplicados a niños de tercer y cuarto grado de primaria para la investigación no tendría validez alguna.

Sin embargo, pese a todas las señales de que la tesis del mandatario sería un fraude académico, el ministro Sánchez se niega a reconocer responsabilidad alguna por parte de sus autores y advierte que este destape periodístico no sería solo una “preocupación académica”: “Esto también es ruido político, una intencionalidad que yo no creo sea solo la preocupación académica respecto a las tesis de todo el Perú”, expresó Sánchez.

Expertos opinan

Marcel Velásquez, profesor principal de la UNMSM, comenta que en ningún caso una universidad debería permitir que una investigación haga referencia a otros trabajos académicos en más del 50%: “No sería una tesis, es parte del fraude académico”, señala el especialista respecto a la investigación de Pedro Castillo.