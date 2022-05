Ministro Félix Chero: “El adelanto de elecciones es una posibilidad”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, manifestó que la iniciativa de los congresistas Pasión Dávila (Perú Libre) y Digna Calle (Podemos Perú) de recortar el periodo del mandato presidencial y congresal será analizada por el Ejecutivo para tomar una decisión al respecto.

“El adelanto de elecciones es una posibilidad, se evaluará en su momento y seguramente tomaremos una decisión. Se tiene que dialogar sin revanchismos”, señaló en una entrevista para Canal N.

Vale mencionar que, durante los últimos días, la situación ha generado una división entre diversos legisladores, entre ellos, los que apoyan la iniciativa (Susel Paredes, María del Carmen Alva, Alejandro Cavero, Héctor Acuña, Carlos Zeballos, etc.), quienes están en contra (Ruth Luque, Karol Paredes, José Arriola, José Jerí, Roberto Chiabra, Jorge Montoya, etc.) y aquellos que retiraron su aprobación inicial a la propuesta (Waldemar Cerrón, Silvana Robles Margot Palacios, Paul Gutiérrez, etc.).

La asamblea constituyente

El ministro Chero Medina también se refirió sobre el cambio de constitución y mencionó estar confiado en que “las expectativas del pueblo deben de ser escuchadas”, ya que la propuesta está establecida.

“Hemos presentado un proyecto de ley sobre la asamblea constituyente consensuado con especialistas. Es una reforma parcial de la constitución por adición y no viola el marco constitucional. Hay seis partidos que en sus planes de gobierno plantearon una nueva constitución. Lo que buscamos es legislar para el país”, agregó.

No hay plan B

Por otro lado, Félix Chero negó que el Gobierno del presidente Pedro Castillo tenga un plan B en caso el Congreso de la República rechace el proyecto de ley para someter a votación popular la instalación de una asamblea constituyente; por el contrario, mencionó que el Ejecutivo ha presentado de manera democrática esta propuesta al Legislativo, y espera que esto continúe con un debate abierto y alturado donde participen todos los sectores del país.

“No tenemos nosotros un plan B. El único plan democrático que tuvimos es presentar este proyecto de ley que ya está en manos del Legislativo, pero no hemos consensuado un plan B en el Ejecutivo, y por lo tanto no podría afirmar (su existencia)”, sostuvo.