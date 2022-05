María Agüero: trabajadores de la FDTA echaron a congresista de Perú Libre

La congresista del partido Perú Libre María Agüero Gutiérrez pasó un incómodo momento cuando se encontraba en el local de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) de Arequipa.

Los agremiados se encontraban reunidos en el local, antes de salir a la movilización que tenían programada por el Cercado de la ciudad. En el interior estaba la legisladora Agüero.

Al percatarse de su presencia, un grupo de trabajadores comenzó a gritar: “Fuera, fuera, que se vaya, que se vaya la congresista” . Las exclamaciones fueron incrementándose, hasta que la parlamentaria optó por retirarse del salón.

Cuando salió al patio del local, los trabajadores continuaron gritando: “Fuera, nunca más, traicionera, no le alcanza la plata” , mientras Agüero seguía caminando en la calle.

En ese momento, el secretario del gremio de Construcción Civil, Lugue Espinoza, se encontraba haciendo declaraciones a los medios de comunicación. Al ver este incidente, señaló al medio Epa Noticias que los congresistas utilizan al pueblo. “Los congresistas utilizan en su oportunidad al pueblo, vienen a estirar la mano para conseguir su objetivo de ser congresistas. Una vez que llegan al Congreso, poco o nada hacen por los trabajadores ”, refirió.

Además, recordó lo que hace algunos meses dijo la parlamentaria respecto a que no le alcanza el sueldo. “Cómo es posible que una congresista que gana por encima de los 15.000 soles diga abiertamente al pueblo que no le alcanza el sueldo. Si 15.000 soles no le alcanza, ¿qué será el sueldo mínimo que se les paga a los trabajadores”, aseveró Espinoza.

El dirigente le pidió a la legisladora que recapacite y se dedique a legislar en beneficio de la ciudadanía.