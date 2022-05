López sobre Pedro Castillo: “No le tengo miedo, lo voy a culpar de cualquier cosa que me pase”

La empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, será responsable de cualquier incidente que le suceda contra su integridad.

“No le tengo miedo al presidente, ni a algún mensaje. Estoy amenazada de muerte; sin embargo, estoy aquí. Lo voy a culpar directamente al presidente (Pedro Castillo) de cualquier cosa que me pase. Él es el único interesado de que la verdad no se sepa”, declaró durante una entrevista en Panorama este domingo.

En ese sentido, recordó también las amenazas vertidas por el empresario Zamir Villaverde, y mencionó que le contó al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, que fue Luis Pasapera Adrianzén, dueño de la constructora Termirex, quien le advirtió que Villaverde se hacía llamar “el operador del presidente”. “Zamir estaba muy interesado que el empresariado sepa de su poder”, dijo.

Delante del empresario llamaba a sus sobrinos. Manifestaba que le daba sus vehículos. Los engría. Lo que me manifiesta Lucho es que quería confirmar si Villaverde tenía ese manejo, si era el allegado del presidente.

Bruno me llama tarde y me dice que repita lo que dice el empresario. No sabía que estaba escuchando y al día siguiente dice que vuelva a amenazarlo. Dice que todo lo yo decía, y que todo lo que yo pretendía hacer se iba al diablo porque él tenía el poder con el presidente.

Bruno le dijo cálmate, que no se atreva a amenazas. Yo mando un WhatsApp, y él muy alterado me dice que con improperios dijo que si yo propalaba este tipo de cosas me iba a matar.

Bruno dijo que por qué iba a estar metido en medio si no tenía nada que ver. Ellos lo llevaron frente al ministro Silva. El presidente dio la orden para que Zamir Villaverde iba a ser el operador. Quienes iban a tener cargas gerenciales. Eso también hacían los ministros.

Lo que he venido se ido corroborando.