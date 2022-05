Karelim López: “A Pedro Castillo no le preocupa el Congreso porque dijo que lo cierra y punto”

Lo delata. La aspirante a colaboradora eficaz Karelim López afirmó que el presidente Pedro Castillo dijo que “no le preocupan” las acciones del Congreso de la República ya que tendría el poder para cerrar dicha institución del Estado.

En efecto, la empresaria mencionó que dicha frase se expresó durante una supuesta discusión entre el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y el jefe de Estado en noviembre de 2021.

“Bruno (Pacheco) me dice que yo me quede. Él necesitaba que alguien lo oiga, que haya testigos. Yo presencie todas esas cosas que se reclamaban. Él decía a Pedro Castillo que solo cumplía ordenes (para favorecer) a sus amigos los chotanos (…). Otra de las cosas que dijo el señor (Pedro Castillo), muy ligero, es que no le preocupa el Congreso, que él lo cierra y punto . Quería, por todos lados, darle la tranquilidad (a Bruno Pacheco), que no va a pasar nada”, manifestó durante una entrevista en Panorama este domingo junto con su abogado César Nakazaki.

Seguidamente, Karelim López, quien denunció ante la Fiscalía una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno, señaló que Bruno Pacheco, al escuchar las palabras de Pedro Castillo, le respondía al mandatario: “Por qué yo tengo que asumir algo que yo no he solicitado por mí”.

En ese sentido, López recordó que el mismo Pedro Castillo dejó que la incriminen a ella y a Bruno Pacheco por delitos que ellos “no cometieron”.