La aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que “no le preocupa” las acciones del Congreso ya que tendría el poder de cerrarlo. Esto durante una discusión entre el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y el jefe de Estado.

“Bruno me dice que yo me quede, necesitaba que alguien lo oiga, que haya testigos. Yo presencia todas esas cosas que se reclamaban. Él decía a Castillo que cumplió ordenes (para favorecer) de sus amigos los chotanos. Otra de las cosas que dijo el señor (Pedro Castillo), muy ligero, es que no le preocupa el Congreso, que él lo cierra y punto . Quería dar por todos lados darle la tranquilidad que no va a pasar nada”, manifestó durante una entrevista en Panorama.

Karelim López: “A Pedro Castillo no le preocupa el Congreso porque dijo que lo cierra y punto”

Usted ha dejado señor presidente usted que nos apabullen con delitos que cometían sus sobrinos, los delitos que hace usted. Le sacaba las cosas que él lo iba a pagar. Le dije que yo no tenía ni para pagar al abogado.

