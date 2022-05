Conserje confirma visitas de Zamir Villaverde a departamento de sobrinos de Pedro Castillo

El conserje del departamento —ubicado en el distrito de Magdalena— que era ocupado por Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, ambos sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, brindó detalles exclusivos a “Cuarto poder” y reveló que el empresario Zamir Villaverde era un asiduo visitante en dicho inmueble. La Fiscalía presume que era el nexo con empresarios interesados en obtener licitaciones con el Estado.

En diálogo con el dominical, el conserje detalló que el empresario Zamir Villaverde, hoy bajo prisión preventiva de 36 meses, era un regular visitante del departamento. Llegaba para reunirse exclusivamente con ambos sobrinos del jefe de Estado, quienes —pese a vivir en aquel lugar— tenían actitudes sospechosas como cubrirse con gorros cuando transitaban por las instalaciones del edificio.

El trabajador también habló sobre un inquilino adicional que ocupaba el departamento, que —en más de una ocasión— fue acusado por los vecinos debido a que instaló un colgador de ropa en una zona prohibida. Señaló que sus declaraciones pueden ser respaldadas por los demás residentes y por las cámaras de seguridad.

Entre otras quejas, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo eran conocidos por su agitada vida nocturna, ya que organizaban fiestas hasta altas horas de la noche y hacían ingresar a mujeres desconocidas, quienes se retiraban al día siguiente de su llegada. Esto habría sido un motivo de molestia para los vecinos, asegura el trabajador.

La última aparición de Fray Vásquez

El último 11 de abril, Fray Vásquez reapareció, tras pasar días en la clandestinidad, para defenderse durante la audiencia que evalúa el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva en contra de él y otros seis implicados más en el caso Puente Tarata.