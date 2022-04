Aníbal Torres: primer ministro minimizó represión policial en Las Bambas

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió este 30 de abril a los enfrentamientos entre Policía y comuneros de Fuerabamba que mantienen una protesta contra la empresa Las Bambas en Apurímac. El primer ministro dio a entender que las cosas no son como se ven.

El último miércoles durante el desalojo a los comuneros que mantenían tomado parte de los terrenos de la minera, se reportaron 18 personas heridas (14 civiles y 4 policías), según el reporte remitido a la Defensoría del Pueblo, entre ellos la Rosa Paniura de 60 años que terminó con el diagnóstico traumatismo ocular severo.

Al respecto, los medios de comunicación en Cusco le consultaron sobre las represiones y los heridos, a lo que Torres respondió: “Verifiquen ustedes la verdad y no inventen cosas. La señora se cayó, se rompió la ceja y la están tratando, no es que ha perdido un ojo.

El representante del Ejecutivo justificó la declaratoria del estado de emergencia en el lugar del conflicto. “ La emergencia se tenía que declarar porque con ellos hemos dialogado, una y otra vez. (...) Yo he visto los contratos. Aparece que los propietarios de la zona vendieron sus lotes de terreno a la mina, por ejemplo, el alcalde que es comunero de la zona recibió más de 2 millones 600 mil soles, además recibió casa. Todos recibieron dinero, además casa”, sostuvo.

No obstante, Aníbal Torres manifestó que la empresa Las Bambas tiene pendiente una deuda de 180 hectáreas para los comuneros y aseguró que esto debe cumplirse.

“Según dice la empresa, no los entrega (los terrenos) porque los comuneros no se ponen de acuerdo sobre el lugar”, citó.

Torres apuntó a que insistirán en que se reestablezca la mesa diálogo entre los comuneros y a la empresa. Sin embargo, el conflicto se agudiza en la región Apurímac.

Anibal Torres niega haber tenido reuniones con Bruno Pacheco

El primer ministro también se pronunció sobre las diferentes acusaciones que realizó contra él Karelim López. Al respecto, Torres reiteró que la empresaria debería presentar las pruebas por relacionarlo a él y a Pedro Castillo en una presunta organización criminal.

“Con relación a la reunión con el señor Pacheco, nunca me he reunido con él, en alguna casa, en algún departamento, nunca [...] Si me he reunido en la calle, he pasado con mi auto y le he dicho qué tal. Lo hice pasar y entonces le pregunto qué pasó, qué es eso de los 20.000 dólares, porque yo tenía interés en saber”, sostuvo.