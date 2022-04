María del Carmen Alva destaca labor de la prensa, pero restringe ingreso de periodistas al Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, destacó la labor de los medios de comunicación al indicar que “sin prensa libre, no existe democracia”. Sin embargo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) denunció, el último viernes 29 de abril, que el Congreso de la República restringe el ingreso de periodistas en el hall de los Pasos Perdidos, salón donde se desarrollaban las conferencias de prensa.

Fue durante el discurso de inauguración del “Salón de la Libertad de Prensa”, en el Colegio de Periodistas de Lima, que la titular de la Mesa Directiva resaltó la labor de los hombres de prensa, pese a las críticas que viene recibiendo por afectar la cobertura de la información.

“Tengo el honor de ser hija de un padre cuya vena periodística siempre lo llevó a luchar por preservar la democracia a través de esta noble profesión, y de ser militante de un partido que veló por la libertad de prensa”, dijo Alva Prieto, tras recordar que la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños fue la primera medida del Gobierno de Fernando Belaúnde, en 1980.

“Si no fuera por ustedes, no tendríamos cómo retroalimentarnos para poder mejorar; no tendríamos cómo enterarnos de situaciones que suceden en nuestras propios partidos u organizaciones (…). Es ahí donde nuestros oficios se encuentran y confluyen en una relación de crecimiento y plenitud”, agregó Alva, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemorará el 3 de mayo.

IPYS exige el ingreso de la prensa

El IPYS envió, el último viernes, una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para que la prensa vuelva a tener acceso a las instalaciones del Parlamento.

“Si bien las últimas disposiciones del Gobierno liberaron aforos y otras restricciones, el Congreso continúa impidiendo el libre ingreso de la prensa en las instalaciones (hall de los Pasos Perdidos), dificultando la normalidad de la cobertura de los asuntos de alto interés público”, indica la carta.

El pronunciamiento de IPYS responde a que un grupo de periodistas denunciaron las restricciones que brinda el Congreso para la cobertura de la información.