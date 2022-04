Eduardo Dargent: “Se tiene que exigir adelanto electoral con reforma política”

El politólogo Eduardo Dargent reflexiona sobre las perspectivas de un adelanto de elecciones generales ahora que en el Congreso consideran esa opción.

¿Cómo ve el derrotero que tiene la propuesta de adelanto de elecciones generales?

Las opciones son difíciles. Una es respetar que se queden cinco años, pero el aprovechamiento del poder para destruir calidad estatal o promover economías ilegales es un costo muy alto. Más que continuismo, hay degradación. Por otro lado, problemas de conflicto Ejecutivo-Legislativo, intereses ilegales en el Congreso y ausencia de regulación adecuada trascienden este Gobierno. Es probable que una nueva elección dé una representación similar. Cada uno verá los costos mayores. Prefiero un adelanto de elecciones a esperar que mejoren las cosas en el Ejecutivo y este Congreso.

Gana respaldo el adelanto electoral, Alva ya no lo descarta y un legislador de Perú Libre lo plantea. ¿Qué nos dice eso?

Es una clase política más débil de lo que reconoce. Se han formado algunas alianzas que le dan un poco de estabilidad al Gobierno, pero no hay que confundirla con fortaleza por la continuidad. Si pasan cosas como aumento de casos de corrupción o de protestas sin control, esos congresistas se verán presionados a intentar una salida y no se minimiza un adelanto electoral. Y es un Congreso que ya se dio cuenta de que la idea de sacar al presidente y quedarse ellos no va con la población.

El vocero de PL dijo que el proyecto se retiraba y el autor salió a aclarar que sigue. Hay...

Un choque. Queda claro que Perú Libre está jugando más un interés de partido que de gobierno, preocupado por banderas para la elección que viene, empujan la constituyente sin reconocer responsabilidad en el desastre de gestión que se vive. Le gusta la polarización porque le permite poner sus banderas. El Gobierno ha caído en ese juego para defenderse de la vacancia, pero no sabe lidiar con el malestar por el aumento de precios aduciendo: “es culpa de la Constitución”. Cada vez menos le funcionará la excusa.

¿Cómo ves una salida de Castillo y asunción de Boluarte?

Presupone un altísimo nivel de maniobra política que permita a Boluarte no pelearse con Perú Libre para no incitar la vacancia, a la vez nombrar un gabinete que dé cierta calidad de gobierno al país, a la vez que lance señales claras a sectores que ya la ven como el enemigo. Es un juego de ajedrez muy complicado. Si Boluarte llega a asumir la presidencia, debería seguir la línea del adelanto de elecciones, ser parte de la solución, estableciendo una forma en que ella pueda, en colaboración con el Congreso, llevar la transición.

¿Y si asume quien presida el Congreso después de Alva?

Similar al dilema de Boluarte. Si se ve como alguien que quiere quedarse, será casi imposible que logre estabilidad, pero, si da el plazo para el adelanto electoral y convoca un gabinete limpio, podría hacerlo.

La mayoría apoya el adelanto electoral, pero la población eligió al Ejecutivo y Congreso...

Claro. Es una representación del país, aunque minimiza alternativas más centristas. El Congreso no es de Marte, sino elegido por una cantidad de gente que ve allí a sus menos malos y esos electores no desaparecerán, pero ese Congreso subrepresenta unos sectores y sobrerrepresenta otros con peso en la política, recursos para colarse.

Esto nos lleva a la necesidad de reforma política, pero no hay interés en el Congreso.

Además, hay medidas impopulares como reelección congresal y bicameralidad. Y puede haber nuevas reglas y tener otra vez Congreso con problemas.

Por lo pronto, ¿nos queda aceptar la opción de adelanto electoral sin reforma política?

Hay que presionar por un adelanto de elecciones generales con reforma política, pero es urgente que los grupos que tienen esa demanda también se articulen para disputar el poder.

¿Hay tiempo para un adelanto electoral con reforma?

Los grupos democráticos deben armar alianzas y en el camino intentar reformas políticas. Si hay mejores reglas sin actores que las defiendan, difícil que estas sigan. Pueden hacerse nuevas reglas y caer en manos de los mismos actores que las anularán para volver a lo mismo.