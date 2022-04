Audios de Bruno Pacheco: abogada negó su existencia, con lo cual contradijo a su exdefensa

La representante de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, rechazó la versión de Willian Paco Castillo, exabogado del exsecretario de Palacio de Gobierno, quien aseguró que su expratocinado hoy prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción le informó que tenía material (audios) que comprometía directamente al presidente Pedro Castillo, sindicado por la colaboradora eficaz Karelim López como cabecilla una organización criminal infiltrada el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

“El señor William Paco Castillo está haciendo conjeturas que no existen”, adelantó Quiñones en declaraciones para RPP. En esa corriente, dijo que Bruno Pacheco “no tiene absolutamente nada, ningún audio, ningún video, ningún documento que comprometa al Gobierno”. De esta manera, indicó que dichas declaraciones son “falsas”.

La abogada anunció, además, que “Castillo Dávila será denunciado ante la Dirección de Ética de su Colegio de Abogados porque está tratando de comunicarse con la familia del patrocinado, tratando de presionar de alguna u otra manera en situaciones que son falsas”.

Explicó que, si bien Willian Paco Castillo ejerció la defensa de Pacheco, en la actualidad, el exabogado no tiene mayor acercamiento con las investigaciones de su patrocinado.

Supuestos audios de Bruno Pacheco

Willian Paco Castillo, exbogado de Bruno Pacheco, mencionó que el investigado, en reiterada ocasiones, le detalló tener información que compromete al presidente Pedro Castillo.

“Yo no puedo sino corroborar lo que él me refirió en varias ocasiones, no solamente audios, sino al parecer pruebas que podrían comprometer a personas que estuvieron encima de él”, comentó en diálogo con RPP.

“Yo creo que tiene suficiente documentación. No puedo enumerar, pero sí tiene suficiente documentación, tanto Bruno Pacheco como personas cercanas a él. Es verdad que por lo menos tendría una instrumental que podría comprometer a quien fuera su respaldado, el presidente de la República, Pedro Castillo”, agregó.

El letrado indicó que las declaraciones de Pacheco coinciden con lo dicho por la colaboradora eficaz Karelim López en la Comisión de Fiscalización el pasado 20 de abril, cuando esta acudió al Congreso con su abogado César Nakazaki.

“Yo no sé si lo habrán presionado porque no me lo dijo. Pero si ustedes comparan las declaraciones que él ha efectuado antes que lo haga la señora Karelim, verán que todo coincide. Lo que ha hecho Karelim es ser más explícita porque corresponde hacerlo con respecto a lo que yo he venido anunciando”, puntualizó.