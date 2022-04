Aníbal Torres asistirá a la Comisión de Fiscalización para responder sobre Bruno Pacheco

El primer ministro, Aníbal Torres, aseveró que acudirá este miércoles 4 de mayo al Congreso de la República tras ser citado por la Comisión de Fiscalización para que brinde su testimonio en relación a las reuniones que habría sostenido el presidente Pedro Castillo en la residencia del jirón Sarratea.

El presidente del Consejo Ministros comentó que responderá sobre las acusaciones de la empresaria y aspirante a colaborador eficaz Karelim López, con la verdad. Torres señaló que es falsa la declaración de que se reunió con el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco en un departamento.

“ Con relación a la reunión con el señor Pacheco, nunca me he reunido con él, en alguna casa o en algún departamento, nunca. Si me he reunido en la calle, pasaba por la calle con mi auto, lo hice pasar y le pregunto ¿qué paso? ¿qué es eso de los 20.000 dólares? Porque yo tenía interés en saber”, manifestó Torres, en declaraciones a la prensa durante su visita a Cusco.

El titular de la PCM indicó que, en ese encuentro, le preguntó a Pacheco sobre los 20.000 dólares hallados en el baño. “Dijo que lo que pasa es que el armario está ahí en el baño. Ahora que yo estoy trabajando en la PCM, he descubierto que los armarios realmente en Palacio están en los baños. Esa es la realidad nada más ”. Además, Torres refirió que ex secretario general de Palacio le dijo que tenía el voucher del dinero sacado del banco y lo habría presentado a la Fiscalía.

El titular de la PCM sostuvo que con estas acusaciones se quiere contribuir a dar pie a una vacancia presidencial y cuestionó que algunos den veracidad a lo dicho por Karelim López, a quien aseguró no conocer personalmente ni haber tenido alguna comunicación.

“El que estén dando mérito a una señora que pretende ser colaborador eficaz y sin que presente ninguna prueba, eso es inmoral, eso es atentar contra la dignidad, contra el honor de las personas. Hay que respetar al ser humano, aquí ya no se respeta nada (sic)”, apuntó.