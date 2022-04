Walter Gutiérrez niega que vaya a postular a algún cargo público tras dejar la Defensoría

Este viernes, Walter Gutiérrez negó que se vaya a afiliar a algún partido político para postular a cargos de elección popular luego de que se oficialice su renuncia a la Defensoría del Pueblo. El letrado sostuvo que tras su cese se inclinará por “la vida pública”.

“No aspiro a ningún cargo, no me interesa. Pero sí tengo interés en la vida pública y sí me interesan los problemas del país. En ese sentido (tengo interés en la vida pública), no en el sentido electoral. No tengo esa vocación de ir buscando ese óvalo electoral”, dijo en diálogo con Canal N.

Gutiérrez indicó que en un futuro no muy lejano se ve “articulando esfuerzos para concretar algunos derechos, como temas educativos y alimentación”: “A mi edad y a estas alturas del partido puedo dedicarle tiempo a ese tipo de actividades”.

“No me veo ni tengo esa vocación (de tentar un puesto en el Estado), pero sí creo que las sociedades que fracasan son aquellas donde los ciudadanos no se comprometen con la política en el sentido de políticas públicas y problemas, sino somos países de idiotas, países que no se comprometen con la política”, agregó.

Walter Gutiérrez sostiene que Pedro Castillo debe ser acusado constitucionalmente

A pocas horas de dejar la Defensoría, Walter Gutiérrez argumentó que el presidente Pedro Castillo debe ser acusado constitucionalmente por, según considera, obstaculizar la labor de la prensa.

“El presidente debe ser acusado para un juicio político, porque, desde mi punto de vista, viola sistemática, contumaz y dolosamente la Constitución. El artículo 118 dice que el mandatario tiene que defender la carta magna. La libertad de prensa es un derecho fundamental, está en el artículo 2; ahora, ¿el jefe de Estado lo está cumpliendo?”, dijo a RPP.

Gutiérrez Camacho ha sido crítico de la gestión de Castillo Terrones, incluso el aún defensor del Pueblo le remitió una carta en la que le solicita su renuncia a raíz de los numerosos cuestionamientos al Gobierno.