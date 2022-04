Susel Paredes hace suya propuesta de Pasión Dávila para adelantar elecciones generales

La congresista no agrupada del Partido Morado Susel Paredes presentó un proyecto con la misma fórmula legal de la iniciativa que presentó el parlamentario de Perú Libre Pasión Dávila. El oficialista proponía recortar el mandato presidencial y congresal a fin de dar paso a nuevas elecciones generales.

A través de un tuit, Paredes Piqué aseveró que, pese a que la iniciativa fue retirada por el vocero perulibrista Waldemar Cerrón, “ese debate no se puede rehuir”.

“El proyecto de ley 1893 para adelantar las elecciones generales al que me iba adherir, fue retirado por su autor. Ese debate no se puede rehuir. He hecho mía la propuesta de ley para ver quién es quién con respecto al tema. La ineptitud y la confrontación deben parar. Por el Perú, vámonos todos ya”, expresó.

Tuit de Susel Paredes. Foto: captura de Twitter

La iniciativa plantea que el mandato de Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte culmine el 28 de julio de 2023, día en que deberá asumir el Poder Ejecutivo la plancha presidencial que gane las nuevas elecciones generales.

La propuesta también implica que la actual composición del Parlamento cese de sus funciones el 26 de julio de 2023, un día antes de que se instale un renovado Legislativo.

Pasión Dávila evalúa renunciar a Perú Libre por proyecto de adelanto de elecciones

En diálogo con La República, el congresista de Perú Libre Pasión Dávila no descartó renunciar a la bancada luego de que cuatro de sus colegas retiraran sus rúbricas de su proyecto de ley.

“La medida (renuncia a Perú Libre) está en evaluación, no descarto nada. Esto no quiere decir que he hablado con otras bancadas. No he tenido ningún acercamiento hasta ahora. Lo que sí me sorprende es la postura de los congresistas (Cerrón, Palacios y Robles) en abandonar el proyecto de adelanto de elecciones”, dijo Pasión Dávila a La República.