Ruth Luque: “Ningún adelanto de elecciones sirve si no tenemos reglas políticas claras”

La congresista de la bancada de Cambio Democrático Ruth Luque se pronunció sobre el proyecto que plantea el adelanto de las elecciones generales para el año 2023. En ese sentido, indicó que no está de acuerdo con que los mismos actores políticos sigan participando en los comicios.

La legisladora exigió que las reglas políticas tengan una mayor claridad con el fin de evitar que algunos colegas las cambien a su “antojo” antes de que se apruebe la mencionada iniciativa.

“Ningún adelanto de elecciones sirve si no tenemos reglas políticas claras. Si es para que los mismos actores políticos vuelvan a participar y reproduzcamos el mismo escenario, no estoy de acuerdo. Espero, sinceramente, y el pueblo también lo espera, que haya reglas nuevas para generar condiciones para unas elecciones adecuadas, en el cual sea tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República”, expresó desde los exteriores del Parlamento.

En esa línea, la parlamentaria también cuestionó los proyectos de ley recientemente aprobados en el Pleno sobre la ampliación de la inscripción de precandidatos a elecciones internas y el que reduce multas a candidatos infractores.

“Si es que vamos a hacer reglas y luego las van a cambiar al gusto y antojo de algunos como ayer ha sucedido (…) No me parece adecuado”, añadió.

Retiran proyecto para adelanto de elecciones

Cabe resaltar que el proyecto de reforma constitucional que proponía recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de dar paso a un adelanto de elecciones generales, fue retirado oficialmente luego de que Waldemar Cerrón apartara su firma del documento presentado por su colega de bancada Pasión Dávila.

Con la anulación de la rúbrica de Cerrón Rojas, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, dio por retirado el proyecto de ley 1893/2021-CR debido a que la propuesta no cumple con el respaldo de no menos de seis parlamentarios, incluido el portavoz de la bancada. Por ello, la iniciativa ya no será debatida por la representación nacional.