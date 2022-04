¿Problemas en Perú Libre? Dávila a Cerrón: “No voy a retirar proyecto de adelanto de elecciones”

El congresista de Perú Libre Pasión Dávila adelantó en declaraciones para La República que no retirará el proyecto de ley que plantea modificar el tiempo de mandato del presidente y de los congresista de la República para unas nuevas elecciones generales en el 2023. El parlamentario indicó que desconoce por qué el vocero de su propia bancada, Waldemar Cerrón, dijo que la iniciativa parlamentario fue retirada el último jueves 28 de abril.

“Yo no voy a retirar el proyecto de ley que promueve el adelanto de las elecciones generales. No tengo ningún problema con el congresista Waldemar Cerrón, pero no entiendo por qué ha dicho que el proyecto fue retirado. Eso es totalmente falso”, dijo Dávila a este medio.

El congresista perulibrista señaló que Waldemar Cerrón estuvo de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional, el cual establece además que el presidente Pedro Castillo esté en el cargo hasta el 28 de julio del 2023 y las actividades de los actuales congresistas culminen dos días antes (26 de julio del 2023).

“Yo le expliqué cuando la iniciativa fue presentada. El congresista firmó el proyecto como respaldo. Pero no sé qué habrá pasado para que diga eso. Tendría que hablar con él, aunque reitero que no tengo ningún inconveniente”, mencionó

Retiran sus firmas

El parlamentario de Perú Libre también se pronunció sobre respaldo que le quitaron las colegas de su bancada Margot Palacios y Silvana Robles, quienes este viernes decidieron retirar su rubrica del proyecto de adelanto de elecciones.

“Así me quede solo, seguiré con el proyecto. Me sorprende que las congresistas (Margot Palacios y Silvana Robles) quiten sus firmas. Igual, no pienso retirar el proyecto. Esto sigue adelante, como te reitero, así me quede solo”, sentenció Pasión Dávila.

Congresista de Perú Libre retiran sus firmas en el proyecto de adelanto de elecciones.

Proyecto de ley

El último jueves 28 de abril, el congresista Pasión Davila presentó un proyecto de reforma constitucional para que la gestión de Pedro Castillo acabe el próximo 28 de julio del 2023 y las actividades de los actuales congresistas culminen dos días antes (26 de julio), a fin de que se promuevan nuevos comicios electorales para el 23 de marzo del 2023.

En primera instancia, la iniciativa fue secundada por siete congresistas de la bancada perulibrista, como el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón; Segundo Montalvo; Pablo Gutiérrez; Flavio Cruz; Silvana Robles Araujo; María Agüero Gutiérrez y Margot Palacios. Sin embargo, en las últimas horas, varios congresistas habrían decidido no apoyar dicho proyecto.