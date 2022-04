PCM reinstalará mesa de diálogo para el desarrollo en Espinar este sábado 30 de abril

La Presidencia del Consejo de Ministro informó que reinstalará la mesa de diálogo para el desarrollo sostenible en Espinar (Cusco) este sábado 30 de abril, tras lo anunciado por el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, a inicio de mes.

Vía redes sociales, la PCM indicó que con la reinstauración del grupo de trabajo se darán las coordinaciones para cumplir con los acuerdo que tomó el Estado en 2019 , además de tres resoluciones ministeriales que pretenden fomentar el desarrollo sostenible en la mencionada provincia cusqueña.

La reapertura de la mesa de diálogo se da como parte de la estrategia del Gobierno de Pedro Castillo para solucionar los conflictos sociales al interior del país, pese a que días atrás se desató una violenta represión en Apurímac.

Como informó La República, ciudadanos de la comunidad de Fuerabamba fueron desalojados por la Policía Nacional el pasado miércoles 27 de abril. Los comuneros de la localidad tomaron posesión de unos terrenos de la minera Las Bambas.