Rodolfo Pérez sobre Perú Libre: “Un adelanto de elecciones les malogra el plan”

La posible salida a la crisis política con la presentación de un proyecto de ley para adelantar elecciones por parte del congresista de Perú Libre Pasión Dávila solo fue una ilusión. Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista, informó a RPP que la iniciativa legislativa había sido retirada.

El analista político Rodolfo Pérez sostuvo que la ronda de entrevistas de Vladimir Cerrón no es casualidad. De acuerdo a su perspectiva, sí existe un plan político respaldado, además, por Pedro Castillo, quien ha comenzado a seguir el ideario y programa de Perú Libre.

“Esta nueva constitución que están proponiendo Pedro Castillo, Perú Libre y una buena parte de la izquierda es una completa estafa, es una trampa que le están planteando al país”, criticó.

Agregó que el objetivo principal del sentenciado exgobernador de Junín es insistir con la asamblea constituyente, confrontar al Parlamento y, mediante los errores de este, buscar su disolución.

El también abogado resaltó que el Gobierno de Castillo Terrones es sostenido por la pésima performance del Parlamento.

Mientras sigan existiendo legisladores como Rosangella Barbarán, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos y Jorge Montoya —continuó— el jefe de Estado podrá seguir en el poder.

“El Gobierno y los congresistas quieren amarrarse al poder la mayor cantidad de tiempo. Proponen la asamblea constituyente, pero no se van de sus curules y el presidente no se va del Ejecutivo (…). Un adelanto de elecciones les malogra el plan porque no converge con una asamblea constituyente”, advirtió.

Nueve meses después, Pérez indicó que los congresistas no han entendido que han fracasado en su rol de control político, en preservar el sistema democrático y que el país pide un cambio total de ambos poderes. Según el IEP, el 68% de los peruanos estarían de acuerdo con el adelanto de elecciones.

“Es fundamental un adelanto de elecciones con un conjunto de reformas mínimas que nos aseguren un mejor proceso electoral. Lo único que está aprobando este Congreso son contrarreformas”, manifestó.

Para salir de la crisis, el analista expuso que la presión ciudadana será fundamental, pero “no de esta derecha, bruta y achorada (DBA) ni de la izquierda, que hacen movilizaciones pagadas. El Parlamento no está planteando ninguna salida válida al país; se tiene que plantear este adelanto de elecciones”.

De no lograrse esto, advirtió que, dentro de tres años, el Perú habrá perdido cualquier oportunidad de recuperación.