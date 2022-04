PJ revisará apelación a prisión preventiva contra Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo el 3 de mayo

El Poder Judicial revisará este martes 3 de mayo si deja o no sin efecto el pedido de 36 meses de prisión preventiva que se dictó contra el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo y Fray Gómez, por el caso Provías Descentralizado - Puente Tarata.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima programó que la audiencia fuera realizada desde las 10.00 a. m. y de manera virtual al declarar “bien concedidas” las apelaciones que presentaron Pacheco Castillo y los sobrinos del mandatario.

En la misma fecha, el tribunal superior también analizará las apelaciones presentadas por los abogados del empresario Zamir Villaverde y otras tres personas para dejar sin efecto la medida de 36 meses de prisión preventiva que se dictó contra ellos debido a esta investigación preparatoria. El juez Chuyo Zavaleta dictó la medida cautelar.

Cabe resaltar que Bruno Pacheco y los sobrinos del jefe de Estado llevan más de un mes en calidad de no habidos por la justicia. Los tres fueron incluidos en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio del Interior.

Pruebas contra Pedro Castillo

El exabogado de Bruno Pacheco William Paco manifestó que su defendido tiene pruebas suficientes para comprometer al mandatario. Asimismo, indicó que una estrategia elaborada para el ex secretario general consistía en solicitar asilo a la embajada de Venezuela.

La versión del letrado fue rechazada por la actual defensa del exfuncionario. De acuerdo con Giuliana Quiñones, su patrocinado no tendría ninguna video, audio ni documento que comprometa al actual presidente de la República.

