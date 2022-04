Exabogado de Bruno Pacheco: “Tendría suficientes pruebas que podrían comprometer a Pedro Castillo”

El exabogado de Bruno Pacheco, William Paco Castillo, se refirió a los audios y pruebas que el exsecretario de Palacio de Gobierno presuntamente tiene en su poder y que podría comprometer al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Yo no puedo sino corroborar lo que él me refirió en varias ocasiones, no solamente audios, sino al parecer pruebas que podrían comprometer a personas que estuvieron encima de él ”, comentó en diálogo con RPP.

Asimismo, el letrado comentó que le sugirió a su expatrocinado viajar a Venezuela en condición de asilado, como parte de una estrategia legal.

“Es correcto (...), dentro de la estrategia de defensa que se hizo, una de las medidas que se contemplaba era que Bruno Pacheco pudiera salir en condición de asilado. Dentro de esa posibilidad, se barajaron algunas embajadas y la más adecuada resultaba ser Venezuela ”, puntualizó Paco Castillo.

Sobre las declaraciones que dio Karelim López en relación a Bruno Pacheco ante la Comisión de Fiscalización, el último 27 de abril, William Paco señaló que desconoce si su expatrocinado había sido presionado por el primer ministro, Aníbal Torres.

“Yo no sé si lo habrán presionado porque no me lo dijo. Pero si ustedes comparan las declaraciones que él ha efectuado antes que lo haga la señora Karelim, verán que todo coincide. Lo que ha hecho Karelim es ser más explícita porque corresponde hacerlo con respecto a lo que yo he venido anunciando”, puntualizó.

Asimismo, Paco Castillo confirmó que pudo escuchar un audio de Bruno Pacheco. Este revelaba la versión de Karelim López días atrás, donde el actual mandatario Pedro Castillo estaría presuntamente involucrado en una mafia con empresas constructoras chinas.

“Yo creo que tiene suficiente documentación. No puedo enumerar, pero sí tiene suficiente documentación tanto Bruno Pacheco como personas cercanas a él. Es verdad que por lo menos tendría una instrumental que podría comprometer a quien fuera su respaldado, el presidente de la República, Pedro Castillo ”, aseveró.

Además, indicó que la ruptura de la relación entre Bruno Pacheco y Pedro Castillo se debió a que este último “le quitó el piso” al exsecretario.

“El señor Bruno Pacheco aspiraba tener algún respaldo del presidente. No pensó que terminaría por sacarlo de la Secretaría Presidencial”, comentó.