Pasión Dávila no descarta renunciar a Perú Libre por falta de apoyo en proyecto de adelanto de elecciones

El congresista Pasión Dávila adelantó este viernes 29 de abril que no descarta renunciar a la bancada de Perú Libre, luego de que el vocero de su grupo parlamentario, Waldemar Cerrón, retirara su proyecto de reforma constitucional que promovía el adelanto de elecciones generales para el próximo 23 de marzo del 2023. A la medida de Cerrón se sumaron las congresistas Margot Palacios y Silvana Robles, quienes tampoco lo respaldaron tras retirar también su rubrica de la iniciativa.

“La medida (renuncia a Perú Libre) está en evaluación, no descarto nada. Esto no quiere decir que he hablado con otras bancadas. No he tenido ningún acercamiento hasta ahora. Lo que sí me sorprende es la postura de los congresistas (Cerrón, Palacios y Robles) en abandonar el proyecto de adelanto de elecciones” , dijo Pasión Dávila a La República.

El congresista indicó que, pese a que ahora no tiene el respaldo de algunos congresistas de Perú Libre, eso no significa que la iniciativa no siga en pie, ya que, considera que otros parlamentarios perulibristas sí están a favor del adelanto de las elecciones para salir de la crisis política.

“El hecho de que algunos congresistas se hayan retirado, no significa que no tenga el respaldo de otros de Perú Libre, la iniciativa se volverá a presentar con los legisladores de la bancada que sí están a favor de resolver la crisis (protestas)”, señaló.

Apoyo de otras bancadas

Pasión Dávila anunció que en la nueva iniciativa que presentará invitará a los congresistas de otras bancadas del Parlamento para que se sumen al proyecto de adelanto de elecciones.

“ Si no cuento con el apoyo de Perú Libre invitaré a los congresistas de otras bancadas que sí estén a favor del adelanto de elecciones . Reitero, no creo que todos los integrantes de la bancada estén en contra de esta iniciativa, pues solo han sido ellos (Cerrón, Palacios y Robles) los que se retiraron”, sentenció el perulibrista.

Proyecto de ley

El congresista Pasión Davila presentó un proyecto de reforma constitucional para que la gestión de Pedro Castillo acabe el próximo 28 de julio del 2023 y las actividades de los actuales congresistas culminen dos días antes (26 de julio), a fin de que se promuevan nuevos comicios electorales para el 23 de marzo del 2023.

Dicho proyecto tuvo el respaldo de siete congresistas de la bancada perulibrista, como el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón; Segundo Montalvo; Pablo Gutiérrez; Flavio Cruz; Silvana Robles Araujo; María Agüero Gutiérrez y Margot Palacios. No obstante, en las últimas horas, tres congresistas le dieron la espalda al retirar su firma de la iniciativa.