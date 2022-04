JNE pide a la Fiscalía que investigue los audios sobre la destitución de Jorge Muñoz

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha pedido a la Fiscalía que investigue los audios sobre la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que este difundió para denunciar que intentaron hacerle pagar un soborno a cambio de salvarlo de la destitución.

En un audio, el subgerente de personal de la Municipalidad de Lima, Ricardo Barrios, consulta a un trabajador de esta entidad, Roger Chapiama, cuán seguro es lo que hablaron de un hermano de alguien de apellido Ramírez.

“¿Crees que ese pata no va a jugar mal?”, dice el subgerente. “No, yo lo conozco”, alega Chapiama. Luego, Barrios pregunta el monto y le dice que es 170 y solo le interesaba ayudarlo porque a Muñoz ni lo conoce.

En otro audio, Muñoz le pregunta al alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, si era cierto el pedido de 80 mil dólares para que no lo vaque el JNE y este le dice que solo había recibido un mensaje “más o menos” en ese sentido y lo había trasladado. Le aduce, además, que no conviene hablar ese tema por teléfono.

En el JNE, uno de sus cinco magistrados es Willy Ramírez Chávarry, elegido en febrero como representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) por los afiliados. Antes fue candidato al Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso anterior, pero fue excluido. En el Parlamento actual lo volvió a intentar, pero renunció tras ser electo para el JNE.

Además, es primo de Joaquín Ramírez, quien ha sido financista y congresista de Keiko Fujimori y ahora alista su postulación a la alcaldía de Cajamarca por un movimiento regional.

“El Pleno del JNE ha decidido poner en vuestro conocimiento las grabaciones de audios que ayer fueron propalados (...) para que se realicen las investigaciones correspondientes, toda vez que el señor Muñoz Wells denuncia actos de corrupción y audazmente alude al JNE”, dice el oficio remitido por esta entidad al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Firman el documento los cinco magistrados del JNE: Jorge Salas, que lo preside; Martha Maisch, Jovián Sanjinez, Vicente Sánchez y también Ramírez.

Algunos indicios refuerzan la versión del alcalde vacado. Chapiama, a quien se oye en el audio intercediendo por un Ramírez hermano de alguien que puede favorecer a Muñoz, ha sido del PPC (Partido Popular Cristiano) y en esta agrupación política coincidió con Johan Ramírez Chávarry, hermano del magistrado del JNE. Más aún, la esposa de Chapiama, Cecilia Bracamonte, y Johan Ramírez fueron regidores del distrito limeño de San Isidro por el PPC del 2015 al 2018. Ese año intentaron reelegirse en la misma lista, pero no lo lograron.

Quintana, a quien se escucha en el audio reconocer que le llegó el mensaje de que Muñoz pague para que no lo vaquen, no ha querido hablar con la prensa, pero sí ha tuiteado.

“Sobre el lamentable audio cuya grabación jamás autoricé, difundido por el alcalde Muñoz (...), debo aclarar lo siguiente: el día 20 de abril recibí un mensaje anónimo indicando que ‘se podría dar solución al caso de vacancia de Muñoz a cambio de un monto’, mensaje que de inmediato puse en conocimiento del alcalde Muñoz para que tome las medidas del caso frente a un posible acto de corrupción y chantaje”, alegó Quintana.

“Mi única intención fue alertar al alcalde de Lima sobre lo que sería un acto de corrupción por parte de personas inescrupulosas”, añadió.

Les investigaciones deben profundizar en lo que recién se sabe.

Infografía - La República

Audio 1

Conversación de Roger Chapiama (RCH) y Ricardo Barrios (RB)

RCH: Ricardo.

RB: Hola, Roger.

RCH: Ya.

RB: Oye, este… dime, de lo que conversamos el otro día, ese pata, ¿qué tan seguro puede ser en lo que dice? El… ¿cómo se llama? El hermano de...

RCH: Sí, seguro, sí.

RB: ¿Y tú crees que ese pata no va a jugar mal, no va a jugar torcido?

RCH: No, no.... yo lo conozco. No, de ninguna manera. Sí.

RB: Él es Ramírez, dices, ¿no?

RCH: Claro. Sí, sí.

RB: ¿Y más o menos de qué cosa… de qué pueden estar hablando, de qué cantidad? ¿Sabes?

RCH: Te dije, pues… yo te dije, 170.

RB: Ya ya, ya. Ya, pues, vamos a ver porque las cosas no sé cómo andarán. A ver, voy a ver cómo…

RCH: Habla porque… o sea… con tiempo porque se supone que el lunes iban a hacer la votación, no sé, seguro la habrán aguantado, la verdad que ya no sé más, ¿no? Pero te digo, pues, ¿no? Te paso la voz cualquier cosa. Pero te vuelvo a repetir, Ricardo, que quede bien claro que, o sea, yo solamente lo hago por ti porque ni siquiera al alcalde Muñoz lo conozco, sino porque yo sé que eres amigo de él.

RB: Sí, sí, yo sé que tú…

RCH: Yo no tengo ningún interés, por si acaso te digo, solamente ayudarte a ti, por si acaso, o sea, por allí va la cosa.

Audio 2

Conversación entre Jorge Muñoz (JM) y Jorge Quintana (JQ)

JM: Aló, ¿Aló?

JQ: Jorge, ¿qué tal?

JM: ¿Qué dices, Jorge? ¿Cómo vas?

JQ: Bien, hermano.

JM: Oye, ya te enteraste de la resolución, ¿no?

JQ: Sí, sí, sí... Ya… me pasaron un pantallazo, sí.

JM: Es increíble esto realmente. Ahora me llegó el mensaje este de que estaban pidiendo 80.000 dólares. Eso era fidedigno, ¿cierto?

JQ: ¿Eso qué?

JM: Si eso era fidedigno, si era cierto...

JQ: Mira, Jorge, no lo sé, solamente me llegó el mensaje. La verdad que nunca lo corroboré, solamente corrí el traslado, ¿no?

JM: O sea, te llegó un mensaje en ese sentido, que pedían 80.000 dólares para revertir cualquier situación.

JQ: Más o menos, por allí, ¿no? Pero es delicado ese tema como para hablarlo por teléfono, Jorge. Mejor lo hablamos en persona.

JM: Sí, sí, sí, ‘ta bien. Pero ¿sabes qué?, qué tal corruptela, compadre, ah, porque es una decisión absolutamente infundada, ilegal.

JQ: Sí, es completamente absurda, pero no sé, no sé qué más puedes hacer.

JM: No sé, vamos a ver. Okey, listo. Gracias. Hablamos.

JQ: Chau, chau.