Hackers rusos exigen pago millonario al Ministerio del Interior

El grupo de hackers de origen ruso denominado Conti Group exige un pago millonario al Gobierno peruano a cambio de no divulgar información sensible acerca de las próximas manifestaciones ciudadanas. Los cibercriminales afirman haber accedido a los sistemas de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior. Se sabe que el Gobierno de Costa Rica también fue chantajeado por esta organización bajo la misma modalidad.

Según un reportaje de Sudaca, los hackers en cuestión enviaron el siguiente mensaje a través de un blog abierto al público: “Casi todos los documentos descargados están clasificados como secretos”. Según detallan los cibercriminales, lograron vulnerar los sistemas informáticos de la Digimin debido a que “no hubo encriptación de datos en su red”.

Este grupo de hackers suelen realizar ataques a entidades públicas y privadas. Pese a los cuestionamientos a los que se ha enfrentado el Ministerio del Interior, esta organización advierte: “Queremos recordarles una vez más que solo nos interesa el dinero, no nos interesa la política”. Sin embargo, no han especificado la cantidad de dinero.

El mensaje

El Conti Group estaría conformado en su mayoría por hackers de origen ruso. Se conoce que en dicho país operaría con libertad debido a su conocido apoyo al Gobierno de Vladimir Putin.

"Trabajamos por dinero, no seguimos otros fines" aseguran los ciberdelincuentes a través del blog desde donde dieron a conocer el ataque.

Este grupo hizo público el siguiente mensaje tras el ataque al Ministerio del Interior: “Sufrirán muy seriamente si estos documentos se hacen públicos. La tortura, el amedrentamiento y la vigilancia es lo que ha hecho famoso al departamento de Inteligencia. Casi todos los documentos descargado(s) están clasificados como secretos”.

“Deben entender que se trata de información sensible, cuídenla. Queremos recordarles una vez más que solo nos interesa el dinero, no nos interesa la política. Si ignora este mensaje, le espera una cibercrisis”, acotaron.

Documentos confidenciales

Según se puede apreciar en el blog, los documentos que supuestamente Conti ya habría robado a la Digimin están relacionados a la huelga indefinida del próximo 2 de mayo en Arequipa y a temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah).

No se mencionan otros temas sensibles como la participación de la institución en la búsqueda de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente. Tampoco se hace mención a las otras crisis en las que el Ministerio del Interior ha sido protagonista durante los últimos meses.

Ciberataques al Gobierno de Costa Rica

Durante el mes de abril, los hackers rusos del Conti Group también amenazaron al Gobierno de Costa Rica. Le exigieron US$ 10 millones a cambio de no divulgar información sensible del Ministerio de Hacienda.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reconoció que el país estaba sufriendo un ciberataque de carácter criminal y se mostró enfático en que el Gobierno no pagaría nada a esos criminales cibernéticos.