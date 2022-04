Susel Paredes apoyará PL para adelanto de elecciones: “La situación actual lo exige”

La congresista no agrupada Susel Paredes se refirió a los dos proyectos de ley presentados por los legisladores Pasión Dávila (Perú Libre) y Digna Calle (Podemos Perú), con el fin de adelantar las elecciones presidenciales y congresales .

En efecto, por medio de sus redes sociales, Paredes aseguró que respaldará dicha iniciativa para recortar el mandato del presidente de la República, Pedro Castillo, hasta el próximo 28 de julio de 2023 “sin importar quién la presente”.

“Es hora de salir del entrampamiento al que nos condujo el voto irresponsable. No en segunda, sino en primera vuelta. Me adhiero al proyecto de ley de adelanto de elecciones, no importa quién lo presente, lo cierto es q la situación actual lo exige. No hay que botar el voto ”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

Susel Paredes anuncia su apoyo a PL que busca recortar mandato de Pedro Castillo. Foto: captura/Twitter

El último jueves 28 de abril, se presentaron en el Parlamento Nacional dos proyectos de ley de reforma constitucional con el objetivo de adelantar las próximos comicios presidenciales y congresales.

El primero, entregado por el legislador oficialista Pasión Dávila, que cuenta con las firmas de otros ocho congresistas de Perú Libre, plantea que la gestión de Pedro Castillo acabe el 28 de julio de 2023 y las actividades de los actuales parlamentarios culminarían dos días antes, el 26 de julio.

Otro proyecto de ley presentado por la congresista Digna Calle propone que, además del recorte del mandato presidencial y de los congresistas elegidos el 2021, haya fechas y plazos para el proceso de elección de las nuevas autoridades .

Dicha iniciativa también menciona que el presidente y el vicepresidente concluirían su mandato el 28 de julio de 2023, y los parlamentarios, el 26 de julio del mismo año.

Del mismo modo, establece que el jefe de Estado tendrá un plazo de 48 horas desde que se apruebe la norma para convocar a nuevas elecciones generales que se realizarían a fines de marzo de 2023.