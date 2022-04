Katy Ugarte descarta que bloque magisterial de Perú Libre conozca el ‘plan B’ de Cerrón

Ante las declaraciones relacionadas a la existencia de un ‘plan B’ en caso de que no sea aprobado el proyecto de ley para la asamblea constituyente emitidas por Vladimir Cerrón en televisión, la congresista de Perú Libre Katy Ugarte declaró el desconocimiento que existe por parte del bloque magisterial.

“En el bloque magisterial nunca nos reunimos con ellos, es más, ellos toman decisiones no sé cómo, cuál será su ‘plan B’, me sorprende esa información que me dice. El señor Vladimir Cerrón responderá cuál será el ‘plan B’” , indicó la congresista oficialista durante una entrevista para Canal N.

Sobre las suposiciones de que este plan esté relacionado con el cierre del Congreso, la congresista reiteró que el Perú se encontraba en un “Estado democrático”. En esa línea, buscó tranquilizar las aseveraciones de Cerrón asegurando que el presidente Pedro Castillo “jamás va a hacer ese tipo de acciones dictatoriales”.

Por ello, invitó al secretario general del Perú Libre para que responda sobre las afirmaciones expresadas. “Nosotros, como maestros que somos invitados al partido, desconocemos ese ‘plan B’”, indicó Ugarte.

Asimismo, Katy Ugarte aseguró que la relación del bloque magisterial con el presidente Pedro Castillo es muy cercana. “Nos comunicamos y siempre nos informa cualquier situación”, aseveró la congresista.