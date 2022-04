Congreso: Elecciones el 2023 piden en Perú Libre y Podemos Perú

El constante desafío “nos vamos todos” que se lanzan políticos que apoyan al Gobierno de Pedro Castillo y los de la oposición en el Congreso podrá ser una realidad y quizás una salida a la gravísima crisis política actual, si el Congreso aprueba la reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y congresales, y que la fecha de estos nuevos comicios sea fines de marzo del 2023.

Dos proyectos de ley de reforma constitucional se presentaron ayer en ese sentido, con la autoría de congresistas de Perú Libre y Podemos Perú.

De acuerdo a la primera de estas iniciativas legislativas, que modifica el plazo del mandato del presidente, vicepresidente y los congresistas, presentada en la mañana por el congresista Pasión Neomias Dávila (Perú Libre), la gestión de Pedro Castillo acabaría el 28 de julio del 2023 y las actividades de los actuales congresistas culminarían dos días antes, el 26 de julio.

Siete congresistas de la bancada perulibrista se sumaron a esta iniciativa con sus firmas. El vocero de la bancada, Waldemar Cerrón; Segundo Montalvo; Pablo Gutiérrez; Flavio Cruz; Silvana Robles Araujo; María Agüero Gutiérrez y Margot Palacios.

En otro proyecto de ley de reforma constitucional, presentado en horas de la tarde por la congresista Digna Calle (Podemos Perú), además del recorte del mandato presidencial y de los congresistas elegidos el 2021, se fijan fechas y plazos para el proceso de elección de las nuevas autoridades.

En esta iniciativa también se señala que el presidente y el vicepresidente concluye su mandato el 28 de julio del 2023, y los parlamentarios el 26 de julio del mismo año. Pero además se indica que el presidente tendrá un plazo de 48 horas desde que se apruebe la norma para convocar a nuevas elecciones generales que se realizarían a fines de marzo del 2023.

En los fundamentos de los proyectos de ley se alude a la crisis política en el país, las convulsiones sociales, las confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y la representación nacional, y -como se señala en el proyecto de Dávila- la incapacidad de negociación entre ellos.

El congresista de Perú Libre Pasión Dávila indicó a La República que lo que motiva su propuesta de reforma es el ataque de los partidos al presidente y sus amenazas de vacarlo, “y si esa es la intención, entonces nos vamos todos”.

Reacciones a proyectos

El excongresista Richard Arce advirtió que “hay que tener mucho cuidado con la estrategia discursiva (del cerronismo). El proyecto de ley es parte de ese juego político. Están presentándolo porque saben que el Congreso no lo va a aprobar, no van a querer irse, ahí viene su estrategia retórica. Dirán: ‘Son ellos los que no quieren’, ya saben que está fracasando su propuesta de nueva Constitución”.

La exministra Marisol Pérez Tello comentó que esta es una oportunidad para que los congresistas muestren responsabilidad. “Esta oportunidad que viene de Perú Libre va a obligarlos a tomar una posición. Si quieren sacar al presidente y para eso tienen que salir todos, una muestra de responsabilidad política sería que lo aprobaran. El país necesita gobernabilidad y el presidente Castillo tiene que irse, y si para que se vaya debe irse el Congreso, lo sensato sería que aprobaran este proyecto”.

El especialista en temas electorales José Naupari cree que, si lo que se está buscando es una salida a la crisis de legitimidad democrática de origen, no basta con un adelanto de elecciones, “hay que hacer un análisis de por qué llegamos a esto antes de decidir un adelanto de elecciones”.

“No lo dejan gobernar... nos vamos todos”

Al ser preguntado el congresista de Perú Libre Pasión Dávila si cree que el presidente Castillo debe irse, respondió: “No, el proyecto es por el ataque de los otros congresistas en su contra, no es por él”.

“Los congresistas no dejan gobernar al presidente. Todos los días sacan denuncias, acusaciones constitucionales, recortes de mandato, quieren presidir y no desean reconocer que el Congreso también está mal. Entonces, nos vamos todos”.

“Vemos las encuestas, al Congreso lo deplora la gran mayoría de la sociedad. Ahora, vamos a debatir y ver qué posición toman las otras bancadas”, concluyó.

Proyectos de reforma