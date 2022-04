Arequipa: ganaderos declaran persona no grata a congresista Chirinos

La Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) y ganaderos lecheros de esta región declararon persona no grata a la congresista Patricia Chirinos Venegas por su presunta intención de querer dejar sin efecto las modificaciones que se habían considerado en el Reglamento de la Leche.

El último jueves 28 de abril, la parlamentaria de Avanza País presentó un proyecto de ley para desactivar el Decreto Supremo No. 004-2022 MIDAGRI, que establece que la leche evaporada solo pueda elaborarse con leche fresca y no como hace la industria: con leche en polvo.

En conferencia de prensa en el local de la SADA, la presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), Nivia Vargas Cabanillas, recordó que la parlamentaria indicó que, con las modificatorias, el producto bajaría su calidad o sería “más aguado”.

Según Vargas, estas declaraciones molestaron a la Agalep, integrada por más de 450.000 productores lecheros en el país. “Como sabemos, el nuevo decreto supremo limita a las empresas a que en el rótulo de su producto no engañen a los consumidores ofreciendo leche evaporada cuando no es leche fresca, sino combinada con leche en polvo importada y otros elementos que no nutren”, indicó.

Para Agalep, la posición que tomó la legisladora de Avanza País y otros más de Alianza para el Progreso “es el ejemplo más claro de corrupción en el Perú, que pretende seguir dando el poder económico a las conocidas empresas grandes”.

Por su lado, el presidente del SADA, Daniel Lozada Herrera, sostuvo que estarán en vigilancia para “evitar que esta política que fomenta el oligopolio continúe llevando al abismo a los agroganaderos del país”.