‘Plan B’ de Vladimir Cerrón evidencia fragilidad en relación del Gobierno con Perú Libre

Aunque la asociación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón no parece tan difusa para un grupo de peruanos, lo cierto es que existen situaciones concretas que evidencian un distanciamiento entre el presidente de la República y el secretario general de Perú Libre. El tema del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República tomó por sorpresa al mismo líder del partido oficialista, quien así lo expresó a los medios. También son notorios los discursos que llegan desde ambos lados sobre qué pasaría si la Comisión de Constitución no le da luz verde a la iniciativa, ya que para Aníbal Torres el tema quedaría zanjado. En tanto, para Cerrón Rojas sería la señal para aplicar un ‘plan B’, el cual prefirió guardar bajo un halo de misterio.

El último 27 de abril, Vladimir Cerrón – en diálogo con Canal N – manifestó que si la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, le daba la espalda al proyecto, desde Perú Libre pondrían en práctica lo que denominó como el ‘plan B’. “Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la asamblea constituyente, el partido y su bancada han propuesta un plan B”, manifestó Cerrón, dejando en claro que este aviso – tomado por algunos como una amenaza – es iniciativa de la bancada y del partido, más no del Ejecutivo.

En diálogo con La República, José Luis Ramos Salinas, sociólogo, analista político y docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), comentó que el anuncio del ‘plan B’ es a su vez una confesión de distanciamiento con el Ejecutivo. “Cerrón dice que el ‘plan B’ es de Perú Libre, el Gobierno desde hace ya un buen tiempo no es de Perú Libre. Tenemos una bancada que es Perú Libre y un Gobierno que en la práctica no tiene bancada, así que este ‘plan B’ es de la bancada y no creo que pudiese tener una inferencia o alguna iniciativa que pueda hacer retroceder iniciativas en el Congreso, más allá de los votos que tiene Perú Libre. Así que más me parece un intento de que el Congreso no haga lo que ya es previsible que hará (archivar el proyecto)”, aseguró.

Por su parte, la analista política Katherine Zegarra coincide en que el anunció del exgobernador de Junín pone en evidencia la relación poco clara que existe actualmente entre el Ejecutivo y el partido del lápiz. “Ya desde el inicio del Gobierno habíamos visto que Perú Libre y el mismo gobernante tenían grandes diferencias, en ese sentido, vemos que la relación entre el partido de Gobierno y el presidente es cada vez más compleja y difícil. Hay esos acercamientos y alejamientos entre ellos, es una relación poco clara y que no está consolidada”, dijo a este medio.

Mientras tanto, el politólogo Roger Santa Cruz considera que sí existen gestos que apuntarían a hablar sobre un distanciamiento entre el Gobierno y el partido oficialista, pero advirtió que todavía son notorias las coincidencias entre ambos lados. En esa línea, un tema claro es la asamblea constituyente. “Hay muchas medidas políticas que harían pensar que el Ejecutivo y el partido Perú Libre han mantenido cierta distancia. Sin embargo, hay temas y consignas concurrentes como la nueva Constitución y el tema de la no vacancia que hacen concordar a ambos estamentos” , anunció.

'Plan B' sería una iniciativa de la bancada oficialista y el partido Perú Libre, no del Ejecutivo, señala José Luis Ramos Salinas. Foto: La República

Acusan a Cerrón de amenazar con su ‘plan B’

Las declaraciones de Vladimir Cerrón fueron tomadas por un sector de la oposición como una amenaza. Esto no hizo retroceder a la bancada de Perú Libre, ya que la teoría del ‘plan B’ siguió formando parte de la narrativa oficialista en el Parlamento y así lo hizo notar el legislador José María Balcázar, quien se unió a dicha teoría iniciada por el exgobernador regional de Junín. “Tenemos que esperar que la Comisión de Constitución se pronuncie y por lo que estoy escuchando no se tendría la aprobación, de tal manera que estaríamos dando origen para que el Ejecutivo tenga un ‘plan B’ distinto al que se pueda discutir”, dijo el parlamentario oficialista.

En opinión de Ramos Salinas, en la política diferentes hechos pueden ser considerados como amenazas, incluso las expresiones de Vladimir Cerrón. “En política todo lo que se diga puede ser tomado como amenaza. Se dijo que si se presentaba el proyecto, se acusaría constitucionalmente a (Aníbal) Torres, eso podría ser visto como amenaza. Si lo archivan, veremos un ‘plan B’, también puede entenderse como una amenaza. No hay nada que no pueda ser interpretado como una amenaza en política, sino que lo que aquí ocurre es que los gestos de cierto sector político se intentan descalificar de cualquier modo y los gestos del otro sector se intentan justificar”, advierte.

En tanto, el politólogo Roger Santa Cruz menciona que la narrativa del ‘plan B’ más que una amenaza se presenta como una medida disuasiva que esconde una estrategia de negociación por dos frentes: “Me da la impresión que esto del ‘plan B’ es una medida disuasoria, una medida un tanto coactiva si es que se puede decir, utilizando la intriga y dejando de manera difusa una técnica de negociación, que si entendemos una coalición partido y Gobierno, podríamos interpretar como la de policía bueno y policía malo, con un negociador principal y un negociador secundario, que tengan posiciones distintas para lograr un mismo objetivo”, declaró a La República.

Vladimir Cerrón y la bancada de Perú Libre nunca dejaron de la lado la bandera de la nueva Constitución, la que fue su principal promesa de campaña. Foto: composición LR

Foro por la asamblea constituyente fue una estrategia política

El último miércoles 27, los congresistas de Perú Libre tomaron las calles de los alrededores del Congreso en protesta por la prohibición a la realización de un foro sobre la asamblea constituyente, cuyo principal ponente era el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Los oficialistas rechazaban que la Mesa Directiva haya cerrado el auditorio para realizar el evento. Todo eso a pocos días de que se presentara el proyecto formalmente ante el Congreso de la República.

Aparentemente una victoria para el Congreso, pero, según José Luis Ramos Salinas, todo habría formado parte de una estrategia porque quien queda – ante la opinión pública – como un opositor al debate es el grupo que evitó el coloquio. “Es más parte de una estrategia política que de convicción propiamente dicha, el objetivo principal es debilitar más al Congreso, hacerlo todavía más ilegítimo. Es cierto que hay un amplio sector de la población, que no son mayoría, pero que es un amplio sector que quiere una nueva Constitución. Si les niegan hacer un foro sin siquiera escucharlo, lo único que se hace es fortalecer al Gobierno que ya estaba bastante debilitado”, agregó.

Por su parte, Katherine Zegarra advierte que la estrategia de poner a Vladimir Cerrón como uno de los rostros principales al centro de la discusión sobre los beneficios de convocar a una asamblea constituyente puede ser perjudicial para las ambiciones del Ejecutivo de cara a un referéndum, ya que el médico y político es una persona altamente cuestionada por temas judiciales y de corrupción. “No es una buena estrategia el personalizar una demanda de asamblea constituyente a la figura de Cerrón, teniendo en cuenta que es un político con un rechazo importante”, expuso.