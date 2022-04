Fiscal militar pide 6 años de prisión para general EP (r) Leonel Cabrera

El general de división EP en retiro Leonel Cabrera Pino fue designado inspector general del Ministerio de Defensa, por el titular del despacho, Luis Gavidia Fernández, el lunes 25 de abril.

Héroe de la Operación Chavín de Huántar, exjefe del Comando Especial del Vraem, extitular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y excongresista, Leonel Cabrera enfrenta un proceso en el fuero militar por supuestamente haberse negado a ascender de grado al teniente coronel EP (r) Alejandro Cacho Acosta.

El 23 de octubre del 2019, el fiscal supremo de Justicia Militar Policial, general CJ PNP Enrique Tovar Gonzales, solicitó a la Vocalía del Tribunal Supremo Militar Policial 6 años de prisión efectiva para el general Leonel Cabrera por los presuntos delitos de desobediencia, exceso en el mando e información falsa en asuntos de servicio por fraude durante el proceso de ascensos del 2013. El agraviado fue el coronel Alejandro Cacho.

Además del general Leonel Cabrera, el fiscal supremo Enrique Tovar hizo el mismo pedido para todos los integrantes de la Junta de Selección para el ascenso de oficiales superiores (JUSEL): los generales de división EP en retiro Luis Arroyo Sánchez, Felipe Aguilar Vizcarra, Hernán Flores Ayala y Ricardo Moncada Novoa.

De acuerdo con la acusación fiscal, los 5 generales de división integrantes de la JUSEL formularon y suscribieron un acta acreditando que el coronel EP de Caballería Alejandro Cacho Acosta no podía obtener el grado inmediato superior porque contaba con un presunto antecedente disciplinario que atentaba contra los principios rectores del Proceso de Ascenso.

En el acta del 10 de octubre del 2013, Alejandro Cacho ocupaba el tercer puesto en la relación de los coroneles ascendidos.

Agraviado. Coronel EP (r) Alejandro Cacho Acosta. Foto: difusión

Sin embargo, el acta no fue considerada por la Junta de Selección y elaboraron otra con fecha del 18 de octubre de ese año, donde Cacho ya no figuraba en el cuadro de ascenso.

El 27 de noviembre del 2013, el entonces teniente coronel Cacho, estando en actividad, presentó un recurso impugnatorio ante la Oficina de Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, acreditando con documentos que no contaba con procesos administrativos disciplinarios, ni antecedentes penales. Cuando estaba en curso el procedimiento, el entonces comandante general del Ejército, general de división Ricardo Moncada, pasó a retiro a Cacho.

Tres años después, el 4 de octubre del 2016, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa le dio la razón a Cacho y ordenó su reincorporación al Ejército con el grado de coronel.

Al año siguiente, en el 2017, el coronel Alejandro Cacho denunció a los generales Cabrera, Arroyo, Aguilar, Flores y Moncada, proceso que sigue en curso en el fuero castrense.

Consultado el general Leonel Cabrera, confirmó que la Fiscalía Suprema de Justicia Militar ha requerido 6 años de prisión efectiva en su contra y ratificó que el coronel EP Alejandro Cacho no tenía los méritos para obtener el grado inmediato superior.

“Tenía faltas muy graves y era para que le den de baja, porque había amenazado con una pistola a un superior. Es decir, debieron darle de baja por medidas disciplinarias y con ese antecedente la Junta de Selección recomendó al Ministerio de Defensa que declare desierta la vacante para la rama de caballería”, explicó el general Leonel Cabrera a La República.

“En aras de la disciplina, y para evitar una mala imagen a la institución, no podíamos darle el grado (a Alejandro Cacho). Si yo volviera a estar en un caso como ese, recomendaría lo mismo”, expresó el general Leonel Cabrera Pino.

“Que presente las pruebas de lo que dice”

El coronel EP en retiro Alejandro Cacho negó las acusaciones del general Leonel Cabrera.

“Si el general Cabrera dice que amenacé con un arma a un superior, y por esa razón no obtuve el ascenso que me correspondía, que enseñe la prueba o denuncia en mi contra, si no estaría inmerso en un caso de difamación”, respondió el coronel Cacho.

El caso se encuentra en la etapa de control de acusación, pero, por falta de vocales en el Fuero Militar Policial, el proceso se ha estancado.

“Tengo la plena seguridad de que el caso va a ir a buen término, si fuese contra el decoro o habría dañado a alguien con dolo, no hubiera aceptado el cargo. Estoy consciente de lo que hicimos en esa oportunidad, fue lo mejor para la institución”, alegó el general Cabrera.

El dato

Opinión. El exvocal del fuero militar general PNP (r) Máximo Ramírez de la Cruz señaló que el proceso en curso contra el general Leonel Cabrera no es impedimento para que asuma un cargo público porque no tiene condena. Pero añadió que por razones éticas no debió ser nombrado.