Ayala niega reunión con Pacheco: “(López) está mintiendo, no tendría por qué encubrir a nadie”

Luego de que la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López manifestara que hubo una reunión en Breña junto al primer ministro, Aníbal Torres, y el exministro de Defensa Walter Ayala para ayudar al ex secretario de Palacio Bruno Pacheco a salir del país, Ayala ha desmentido lo dicho.

“No sé si la declaración me causa risa o molestia. La señora está mintiendo, no tendría por qué encubrir a nadie. De mí podrán decir muchas cosas, pero no que soy terrorista o ladrón . Niego haber presenciado lo que ella dice”, aseguró en RPP.

El exfuncionario indicó que la lobista no está diciendo la verdad e intenta “salvar su pellejo” con su testimonio dado ante la Fiscalía.

“ Yo no vengo a defender a Bruno Pacheco. La señora está mintiendo y trata de salvar su pellejo. Ella ya no sabe qué decir. Yo he sido un hombre de derecho, cuando alguien dice algo, lo debe de probar”, sostuvo el exministro de Defensa.

Ayala dio a conocer que Bruno Pacheco le había solicitado que ejerza como su defensa en el caso que se viene desarrollando, pero comentó que no quería involucrarse más en un tema mediático.

“No acepté porque no me quise meter en un caso mediático. Él me dijo que es inocente y yo confío en su inocencia y eso lo decidirá el juez ”, acotó.

Como se informó, la aspirante a colaboradora eficaz dijo que Aníbal Torres tenía la intención de que Bruno Pacheco abandonara el país como agregado, para lo cual trató de coordinar con este, y donde Walter Ayala también participó.

Pedro Castillo lideraría organización criminal, afirma López

Asimismo, acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal, junto con sus sobrinos y exministros.