Yonhy Lescano sobre Jorge Muñoz: “Debe ser hidalgo y reconocer sus errores”

El exlegislador acciopopulista Yonhy Lescano se refirió a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar fundada la vacancia contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019 siendo autoridad edil.

En ese sentido, Lescano criticó a Jorge Muñoz por afirmar que la máxima entidad electoral “atenta contra la democracia” y señalar la existencia de un complot por parte del Gobierno para sacarlo de la Municipalidad de Lima.

“No comparto esa opinión. Haciendo la aclaración que el señor Jorge Muñoz, ahora exalcalde de Lima, nunca fue del partido (Acción Popular). Él sabe que recibió dietas de Sedapal, habiendo una prohibición, él es abogado y perteneció a un estudio jurídico ”, declaró Lescano este jueves en “Buenos días Perú”.

PUEDES VER: Situación por la que vacaron a Jorge Muñoz no aplicaría para el caso de Dina Boluarte

“No creo que Jorge Muñoz no sepa lo que estaba haciendo. A mí no me parece. Creo que uno debe ser hidalgo y reconocer errores. No puede decir que todos están contra él. Los errores de uno, no pueden imputarles a otros ”, añadió el excongresista.

Jorge Muñoz usó sus redes sociales para afirmar que el Jurado Nacional de Elecciones validó “a un incapaz como presidente” en referencia a Pedro Castillo y señaló que dicha entidad legitimó la elección del ahora mandatario al no dejar “revisar las actas”.

“ No comparto eso, hay que ser hidalgo en política y saber reconocer errores . Él se equivocó al recibir esas dietas, él debe decir que se equivocó, pero no decir que hay un carga montón y que los organismos del Estado están contra él . No creo, porque él fue alcalde de Lima, tiene vinculaciones empresariales y políticas”, aseveró Lescano.

Finalmente, el excandidato presidencial consideró que existe una causal de vacancia para que el JNE haya vacado a Jorge Muñoz y que esto estaría demostrado tras devolver los montos a Sedapal.