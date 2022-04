Paredes sobre ampliación de inscripción a precandidatos: “No se puede retroceder sobre eso”

La congresista del Partido Morado Susel Paredes se mostró en contra de que se apruebe el proyecto de ley que autoriza al Jurado Nacional de Elecciones a extender el plazo para que los precandidatos de los partidos políticos puedan inscribirse y participar de las Elecciones Municipales y Regionales 2022, aunque ya venció la fecha para ello.

“ Los procesos electorales son de etapas preclusivas, eso quiere decir una etapa ‘mata’ a la otra y a la otra. Entonces no se puede retroceder sobre eso . Finalmente, quiero decir que hay un presupuesto para eso. No va a haber plata si es que quieren hacer otras cosas, si quieren ampliar el proceso”, manifestó durante su participación en el Pleno.

Además, previo a esto, consideró que aprobar la iniciativa es “una falta de respeto para quienes han cumplido con la norma y los cronogramas”, dado que ya se ha implementado el cronograma electoral y se dio curso al proceso.

“El partido ya comenzó. Ya estamos prácticamente en el segundo tiempo, y ahora van a entrar nuevos jugadores que no están inscritos en la mesa. No puede ser, señor presidente, (...) por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que han presentado sus candidaturas, y ahora resulta que que van a entrar otros (que) no cumplieron con el cronograma”, refirió.

Del mismo modo, indicó que el proyecto de ley 1756 no haya pasado por ninguna comisión, pues recordó que ya han tenido problemas anteriormente cuando las iniciativas legislativas han sido votadas directamente en el Congreso y sin revisión previa.

“ Entonces, este tema de ampliar está dirigido para quienes no han podido inscribir sus candidatos en el momento que la ley decide ”, aseguró.

Acción Popular impulsa proyecto de ley

Los miembros de bancada de Acción Popular son quienes están detrás de este proyecto de ley, luego de que el Comité Electoral Nacional del partido de la lampa no lograra inscribir a tiempo a sus precandidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana y 17 distritos de la capital.

Por ello, su representación en el Parlamento propone extender el plazo “por ser un derecho constitucional”.