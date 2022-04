Torres sobre acusaciones de López: “Exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, catalogó de falsas las acusaciones de la aspirante a colaboradora eficaz y empresaria Karelim López, quien señaló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que este se habría reunido con el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco en un departamento de San Borja o Miraflores.

“Absolutamente falso. Tengo que decirles que con Pacheco yo me encontré en una ocasión, en la calle, no en San Borja, no en Miraflores, y le pregunté sobre los hechos que habían sucedido en Palacio, y me manifestó (…) Eso es lo que está pasando en el país: las imputaciones sin prueba alguna. Yo exijo al Ministerio Público que rápidamente corrobore”, reveló desde la sesión del Consejo de Ministros Descentralizo en Pucallpa.

Afirmó que López no puede hacer pública su declaración, pues se encuentra en una investigación preliminar reservada, aunque luego su abogado haya manifestado que ella renuncia a dicha reserva.

PUEDES VER: Karelim López ratificó acusación contra el presidente Pedro Castillo

“No es que ella renuncia a esa reserva, renunciará a lo que ha dicho, a que se publique lo que ha dicho, pero el proceso en esa etapa es reservado”, resaltó.

Como se informó, Karellim López acusó a Aníbal Torres de haber tratado de intimidar a Bruno Pacheco cuando era ministro de Justicia, a fin de que no revelara las presuntas irregularidades en el Gobierno de Pedro Castillo.

Así, sostuvo que Torres citó a Pacheco en el pasaje Sarratea en noviembre del 2021 para que “abandone el país”, tras el allanamiento de la Fiscalía a su despacho.

PUEDES VER: Correcciones del caso Keiko Fujimori se presentarán el 6 de mayo

Pedro Castillo lideraría organización criminal, afirma López

Asimismo, acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal, junto con sus sobrinos y exministros.

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y lo hace con su exministro. La ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad”, señaló Karelim López.