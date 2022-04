RMP: “Este país no es seguro para la inversión”

Luego de presentar su proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente, Pedro Castillo aseguró a los empresarios que Perú era un lugar seguro para las inversiones privadas, durante una actividad oficial en Cancillería, donde participó en la ceremonia de presentación de las credenciales de embajadores concurrentes, así lo comentó Rosa María Palacios.

“Creo que es importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones, donde se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de derecho, así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra constitución y el sistema de justicia”, declaró el mandatario.

Aunque el dignatario ha asegurado respetar la estabilidad jurídica, Waldemar Cerrón parece no seguir el mismo discurso. El congresista de Perú Libre afirmó que la nueva Constitución debe incluir control de precios.

“Cuando hablan de control de precios… ¿A las amas de casa, a los trabajadores, a ustedes les conviene que el Estado controle los precios? Por supuesto que sí”, sostuvo.

RMP sostuvo que solo las mafias están interesadas en controlar los precios. Recordó que ya hay algunos servicios que están regulados como la electricidad o el agua.

“¿Ustedes creen que los inversionistas son estúpidos? Que ponen su plata sin averiguar las incoherencias del Gobierno de turno (...) Vengan las inversiones, trae tu plata al Perú, no te damos estabilidad de nada, la incertidumbre es nuestra bandera”, ironizó.

Palacios recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene sus proyecciones de un crecimiento nulo de la inversión privada para el 2022. Recalcó que sin inversión no habrá crecimiento ni desarrollo, por tanto, tampoco empleo.

“Este país no es seguro para la inversión, la inversión privada no va a venir al Perú, y no porque yo lo diga; sino porque es evidente. Lo que se prepara es un asalto a la empresa privada, y si no se ha dado es porque la Constitución vigente se lo impide”, sustentó.

No obstante no es lo único que camina mal en el gobierno de Castillo. RMP se refirió al Decreto Supremo 031-2014-SA, el cual es el Reglamento de infracción y sanciones de Susalud, que regula la prestación de servicios públicos y privados.

En el anexo III-B, se especifica que las infracciones muy graves son la muerte o lesión de un paciente, asociadas con errores en la medicación (fármaco, dosis, paciente, tiempo, frecuencia, preparación o vía equivocada).

Para evitar las sanciones, el Ministerio de Salud ha manifestado que los daños son leves y, como no es grave y nadie ha muerto tras la mala aplicación de la dosis de Moderna, no hay ningún problema.

Por último, la abogada expuso que el Gobierno no es capaz de escribir un proyecto de ley sin plagiar. La PCM aprobó el PL para la reforma de la constitucional. Sin embargo, habría sido que ha sido copiada de la maestría de Diego Pomareda, abogado y profesor de derecho constitucional.

“Ya sabíamos que era un mamarracho, pero estamos verificando la incapacidad de la PCM para hacer un proyecto de ley”, concluyó.