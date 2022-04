Elvis Vergara pregunta a Karelim López si él era uno de ‘Los niños’ y empresaria se niega a responder

El vocero y congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, encaró a Karelim López, luego de que la empresaria acudiera al Parlamento a rendir su manifestación a la Comisión de Fiscalización. En esa línea, el acciopopulista, quien también forma parte de dicho equipo, le pidió a la lobbista que mencione a los parlamentarios que formaban parte de ‘Los niños’, grupo donde Vergara ha sido sindicado como integrante.

No obstante, López optó por evadir la respuesta, pese a que tuvo carta abierta para mencionar lo que sabía respecto a este grupo parlamentario.

¿Quiénes son ‘Los Niños’?

Karelim López, quien según su defensa, César Nakazaki, se convirtió en colaboradora eficaz y ya no aspirante, señaló anteriormente a congresistas de Acción Popular de formar parte de ‘Los Niños’, una presunta organización criminal alineada con el Gobierno del presidente Pedro Castillo con el propósito de recibir millonarios contratos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

En esa línea, los legisladores Juan Mori (Loreto), Raúl Doroteo (Ica) y Elvis Vergara (Ucayali) formarían parte del grupo que López Arredondo mencionó. De igual manera, según Epicentro TV, los otros legisladores serían Ilich López (Junín), Darwin Espinoza (Áncash), Jorge Flores (Puno). En total, seis parlamentarios fueron involucrados por la empresaria.

Elvis Vergara encara a Karelim López

“Yo también quisiera pedirle a la señora López que me conteste las preguntas una por una de acuerdo a cómo las voy consultando”, inició su intervención el parlamentario, quien forma parte de la referida comisión y fue acusado por Karelim de formar parte de la organización criminal denominada como ‘Los Niños’.

En esa línea, el legislador de la región Ucayali le preguntó a López si necesitaba algún medicamento para continuar con su manifestación. “Señora López, necesita, antes de continuar la declaración, alguna medicación o se encuentra bien?

Karelim López: “Yo creo que le deben dar medicación al presidente (Castillo)”

Por su parte, la empresaria se dirigió hacia el presidente de dicha comisión, el congresista Héctor Ventura, para responderle a Vergara Mendoza.

“Por su intermedio, señor presidente. Estoy preparada para todo tipo de ataques. No necesito (la medicación). Le agradezco su preocupación. Yo creo que le deben dar medicación al presidente (Castillo) para que pueda llevarnos a buen puerto”, sentenció.

“Ya, perfecto”, sentenció Vergara. “Solamente para aclarar; de ninguna manera, señora López, es un ataque, sino que usted me está respondiento una pregunta que yo no hice, por eso es que me preocupa. Yo no hice la pregunta que usted me acaba de responder”, insitió.

En esa misma línea del interrogatorio, Vergara continuó. “¿Conoce a alguno de los congresistas que han sido mencionados como ‘Los Niños’ por el señor Pacheco, según la versión de usted?

“Según mi declaración no los conozco, sin embargo, sí tengo mucha información para reconocer quiénes son y qué han hecho. Es parte también de mi colaboración”, puntualizó la López.

En otra parte de la conversación, que se transmitió a través de la cuenta de YouTube del Congreso, Elvis Vergara formuló la siguiente interrogante. “Señora Karelim López, de manera directa, usted conoce o ha tenido alguna reunión pública o privada con el congresista Elvis Vergara Mendoza?

“Por su intermedio, señor presidente (Héctor Ventura), no he entendido la pregunta”, comentó López Arredondo. “Le vuelvo a formular sin ningún problema, señora Karelim. Le decía si usted ha tenido alguna reunión, ya sea pública o de carácter privado con mi persona, el congresista Elvis Vergara Mendoza?

“Si el señor es uno de ‘Los Niños’, ese tema es materia de investigación reservada y lo voy a entregar como ya lo ofrecí” , puntualizó.

No obstante, el implicado como uno de ‘Los Niños’ continuó con el mismo tema. “Insisto en la pregunta, señora López. ¿Usted, personalmente, independientemente de la investigación, ha tenido alguna reunión pública o privada con el congresista Elvis Vergara Mendoza?”

“Me mantengo en mi respuesta, señor presidente” , remarcó. Luego otra vez el parlamamentario hizo la misma pregunta y nuevamente Karelim López reiteró que dicho tema era investigación reservada.

“Es testigo presencial, señora López, de algún acto de corrupción donde habría mencionado a cualquier congresista, independientemente de que haya sido mencionado como ‘Los Niños’ o no?”; la examiga de Bruno Pacheco se negó a responder.