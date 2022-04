Jorge Muñoz usa discurso golpista tras ser vacado y dice que el JNE “no permitió revisar actas”

Tras ser vacado del sillón metropolitano por el Jurado Nacional de Elecciones este 27 de abril, el burgomaestre Jorge Muñoz recurrió a su Twitter para afirmar que la institución validó “ a un incapaz como presidente” al no dejar “revisar las actas”.

“El mismo JNE que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó a un incapaz como presidente, me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal durante la crisis de 2019″, criticó.

En su red social también hizo hincapié en que el JNE está “tomado por el cerronismo” y que las próximas elecciones regionales y municipales “corren peligro”.

“Queda claro que las elecciones regionales y municipales corren peligro de ser amañadas para favorecer a Perú Libre, que busca copar el poder para imponer su Constitución totalitaria. ¡Este es el costo político que asumo por pedir la renuncia del incapaz Pedro Castillo”, aseguró Muñoz Wells.

Foto: captura de Twitter

JNE declaró fundada la vacancia

El abogado Carlos Hinostroza presentó una denuncia en setiembre de 2021 contra Jorge Muñoz Wells, quien cobró cuatro dietas cuando era parte de Sedapal y al mismo tiempo era burgomaestre. Según el artículo 22 del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se prohíbe estas acciones.

El martes 26 de abril, el Pleno del JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arena, decidió vacar del cargo al alcalde de Lima. Sin embargo, la decisión fue comunicada un día después por medio de un documento oficial.