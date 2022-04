Jorge Muñoz sobre vacancia: No hubo aprovechamiento, más bien servicio y por eso me sancionan

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, brindó declaraciones luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia en su contra y señaló que no existían motivos para tomar dicha medida porque no hubo aprovechamiento por su parte. El burgomaestre consideró que lo que hizo fue brindar un servicio y ese era el motivo por el que se le sanciona.

“No hubo ningún aprovechamiento, más bien hubo un servicio, una búsqueda de soluciones para las personas que más necesidades tienen y por eso se me sanciona , por eso se me cortan las piernas para seguir caminando. ¿Eso es lo que quiere el Gobierno? ¿Eso es lo que quiere el Jurado Nacional de Elecciones?”, dijo a la prensa.

Muñoz criticó la decisión del JNE y señaló que existen intereses políticos en el órgano electoral, pues consideró que solo ha actuado de buena fe.

“Es muy peligroso lo que ha hecho el JNE, pues ha actuado políticamente, bajándose a una persona limpia y honesta, como soy yo. Y lo puedo decir, porque yo tengo una trayectoria municipal (...). No he cometido ningún ilícito, ningún acto que sea punible. No he robado a nadie, no he matado a nadie, no le he sacado la vuelta a nadie. He colaborado con la población de la mejor buena fe, ¿y por eso me sancionan? Aquí hay intereses ocultos y eso es lo que hay que indagar ”, añadió.

Jorge Muñoz cobró como director de Sedapal mientras era alcalde de Lima

De acuerdo con la demanda presentada en setiembre de 2021, Muñoz habría cobrado dietas como director de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en 2019, a pesar de que en dicho año ya ocupaba el cargo público de burgomaestre.

El fundamento, además, indicaba que entre mayo y abril de 2019, el exalcalde de Miraflores participó de cuatro sesiones del directorio de Sedapal con un desembolso de 3.000 soles por cada reunión.