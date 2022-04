Audio de Miguel Romero revelaría que desestima participación vecinal sobre “gente con talento”

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidiera retirar a Jorge Muñoz del cargo de alcalde de Lima por considerar que había integrado de manera ilegal el directorio de Sedapal en 2019 a la par de sus funciones como burgomaestre, las miradas se han dirigido a Miguel Romero Sotelo, teniente alcalde de la ciudad que será el que asuma provisionalmente el mando de la comuna.

No obstante, desde que se conoció la noticia de la salida de Muñoz Wells, han surgido los cuestionamientos al todavía teniente alcalde de Lima y se ha especulado sobre lo que se podría esperar de su breve mandato. Entre estos puntos, uno de los más críticos es el referente a la participación ciudadana: según se pudo conocer por medio de un audio difundido por el periodista Ernesto Cabral, el sucesor del sillón municipal no tendría un concepto positivo de la opinión de los vecinos y, por el contrario, habría emitido opiniones despectivas al respecto.

“Es linda la participación vecinal, ahí está este señor que es un carpintero, que es un gasfitero, que es un carnicero, y tiene todo el derecho a opinar. Todo está bien, pero tenemos que juntarnos con la gente de talento”, habría señalado Miguel Romero Sotelo en una reunión con funcionarios ediles.

Además, en el mismo fragmento de audio, que data de enero de 2022, el teniente alcalde habría manifestado a qué se refería con la “gente de talento”. “La Sociedad Nacional de Industrias. ¿Gente de talento? Cámara Peruana de la Construcción. ¿Gente de talento? La Cámara de Comercio. O sea, con esa gente que te va a decir dónde está invirtiendo”, habría expresado en la grabación.

Según se puede desprender, Miguel Romero Sotelo no tendría la predisposición de atender las sugerencias de toda la ciudadanía: “Si conversamos entre personas que no tienen preparación, queda como cualquier vecino, y eso no (...). Ahí tenemos que ver esa participación vecinal que debe haber, pero también debe haber la participación del talento”.

Los vínculos de Romero Sotelo con el sector inmobiliario

La figura de Romero Sotelo ya había sido observada debido a varios conflictos de interés en relación a sus vínculos con empresas inmobiliarias. Según se relataba en un informe de Ojo Público, el próximo alcalde de Lima había omitido declarar al Estado al momento de su postulación y su registro como candidato los lazos laborales que sostuvo con cinco compañías del sector, que eran dirigidas por familiares suyos. Además, todavía mantendría un contrato vigente con una consultora de urbanismo.

La citada investigación precisó que dos personas que tuvieron cercanía a las firmas trabajan actualmente en el Estado. Una de ellas era Sandra Trujillo Marina, que había fungido de socia del teniente alcalde en una de las compañías en cuestión y quien obtuvo un contrato en el Ministerio de Vivienda para ser partícipe de un programa dirigido por el yerno de la autoridad.

En tanto, la otra persona señalada sería una extrabajadora de la hija de Miguel Romero Sotelo, la cual fue contratada por la Municipalidad de Lima como jefa de Planeamiento desde el inicio de la gestión edil elegida en los comicios de 2018, liderada por Jorge Muñoz Wells y su ahora reemplazante en el cargo de burgomaestre.