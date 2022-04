El día en que Jorge Muñoz le pidió a Pedro Castillo que renuncie

Hoy, 27 de abril el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer su decisión de declarar fundada la vacancia en contra del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019 mientras ejercía sus funciones como burgomaestre. Sin embargo, días antes era él quien solicitaba la renuncia de Pedro Castillo de su cargo como presidente.

Este pedido surgió a raíz del sorpresivo toque de queda que Pedro Castillo dispuso el último 5 de abril en respuesta al paro de transportistas.

“Once millones de ciudadanos de Lima y Callao amanecen sin movilidad para llevar alimento a sus hogares. La incapacidad y desgobierno de Pedro Castillo son inmorales, pues atentan contra el bienestar del pueblo. Cumpla su palabra, adelante las elecciones. Gabinete de transición ya.” , escribió la autoridad edil a través de su cuenta de twitter.

Jorge Muñoz

Pero eso no fue todo, el 8 de abril volvió a arremeter en contra de la gestión de Pedro Castillo como presidente del Perú. El alcalde señalo al jefe de Estado como culpable de la crisis social y política que atraviesa el país, por lo que lo instó a dar un paso al costado y desistir de su cargo.

En declaraciones a la prensa, Muñoz refirió que “hay que darse cuenta” cuando uno no sabe gestionar. “ No ha rectificado lo mal que ha venido trabajando, el puesto le queda grande y hay que tomar decisiones. El primero que debe darse cuenta es él y decir: ‘Yo como presidente no estoy trabajando bien’ y doy un paso al costado y busco una sucesión ordenada para el bien del país”, indicó.

Asimismo, criticó al jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, por sus elogios al genocida Adolf Hitler al tratar de ejemplificar la necesidad de mejorar la infraestructura en el país. “El premier lo único que ha tenido han sido manifestaciones peculiares, por decirlo así. Todos los días hay una frase o mención que llama la atención”, sostuvo.

Cabe resaltar que en una encuenta difundida por Datum Internacional, Jorge Muñoz cuenta con la desaprobación del 59% de ciudadanos con respecto a su gestión en la Municipalidad de Lima.