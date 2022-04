Jorge Muñoz denuncia que le habrían pedido dinero a cambio de mantenerlo en la alcaldía

Tras sus declaraciones en la conferencia de prensa que brindó horas después de recibir la noticia de su vacancia, Jorge Muñoz reveló la existencia de audios en los que le habrían propuesto revertir dicha decisión a cambio de diferentes sumas de dinero, aunque no dejó claro si estos ofrecimientos venían del Jurado Nacional de Elecciones.

“A mí se me pidió dinero, me dijeron (…) por distintas fuentes, si tú das una cantidad de dinero x, nosotros vamos a revertir el fallo”, mencionó el ahora exalcalde de Lima durante una entrevista que mantuvo para ATV. Muñoz presentó dos audios en los que le habrían pedido primero 80.000 dólares y luego, 170.000 soles por revocar la decisión de vacancia del JNE.

En las escuchas se presentan dos conversaciones; la primera corresponde a una que Muñoz habría tenido con Jorge Quintana, actual alcalde de Jesús María, quien le habría hecho llegar el primer ofrecimiento de impedir la vacancia a cambio del monto de 80.000 dólares. Muñoz asevera que intentó saber el supuesto monto a pagar, pero le respondieron lo siguiente: “Es delicado ese tema como para hablarlo por teléfono, Jorge, mejor lo hablamos en persona.”

Muñoz luego presentó un segundo audio que muestra la conversación entre dos funcionarios de la Municipalidad de Lima. Ricardo Barrios, subgerente de personal de Lima Metropolitana, y Robert Chapiama, un trabajor de la misma entidad en la que Barrios le consultaba el precio a pagar a Chapiama, quien le confirmó que la suma ascendía a un monto de 170.000 soles, pero que debía decidirlo antes de que decidan vacarlo.

Dentro del audio presentado por Muñoz, Chapiama también da a entender que la decisión de vacancia ya se habría tomado desde antes, pero que se habría atrasado a la espera de que el entonces alcalde decidiera acceder a pagar dicho monto.

Cabe aclarar que en ninguno de los dos audios se hace referencia al JNE; sin embargo Muñoz dejó entrever que se trata de dicha entidad porque según sus palabras un tercero llega y dice: “Hay esta situación que nos ha llegado a través del alcalde”. “Y eso hace que yo tome esta decisión de revelar las cosas, porque esto se tiene que investigar. Es inconcebible”, añadió el aún exburgomaestre de la capital.