Jorge Muñoz ataca al JNE y asegura que fue “tomado por el cerronismo”

Fuerte. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, atacó, por medio de sus redes sociales, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que el organismo fue “tomada por el cerronismo” . Esto, luego que la mencionada institución electoral decidiera declarar fundada la vacancia en su contra por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019 siendo autoridad edil.

“ El mismo JNE que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó a un incapaz como presidente , me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal durante la crisis del 2019″, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, Jorge Muñoz advirtió que las próximas elecciones regionales y municipales 2022 “corren peligro”, pues, a su parecer, se estaría armando un esquema para favorecer a Perú Libre, organización liderada por Vladimir Cerrón, actualmente investigado por corrupción en la Fiscalía.

“Queda claro que las elecciones regionales y municipales corren peligro de ser amañadas para favorecer a Perú Libre , que busca copar el poder para imponer su constitución totalitaria. ¡Este es el costo político que asumo por pedir la renuncia del incapaz Pedro Castillo! ”, expresó.

Finalmente, el vacado burgomaestre capitalino señaló lo siguiente: “Se equivoca conmigo, ‘presidente’ (Vladimir) Cerrón. Llevaré mi lucha por la verdad y la decencia hasta los tribunales internacionales y a las calles , junto con los millones de ciudadanos que no quieren retroceder a la oscuridad de la injusticia, el abuso, el totalitarismo y la pobreza”.