Insisten en prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por caso Antalsis

El Ministerio Público ha persistido este miércoles en su pedido de prisión preventiva contra el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón Rojas por el caso Antalsis, donde el exfuncionario es investigado por los delitos de asociación ilícita (pertenercer a una organización criminal) y colusión (pacto para defraudar al Estado).

La fiscal superior Patricia Pérez apeló en este sentido la decisión que en primera instancia dictó el juez John Pillaca Valdéz el pasado 31 de enero. En su resolución, el magistrado rechazó variar las restricciones de Cerrón por la prisión preventiva pese a que el exfuncionario había incumplido una regla de conducta.

Entonces, la Fiscalía sustentó que Cerrón incumplió la regla de conducta de no ausentarse de su domicilio, en Huancayo (Junín), para asistir a una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo el 6 de diciembre de 2021. Este encuentro se dio a propósito de una moción de vacancia presidencial que no tuvo éxito.

“El Juzgado no le dio permiso para salir de la ciudad de Junín el 7 y 8 de diciembre y, sin embargo, estuvo aquí en Lima. Incumplió la regla de no ausentarse de su lugar de residencia”, manifestó entonces el fiscal Elard Alcócer.

Pérez persistió en que la resolución del juez Pillaca debía ser revocada y, en consecuencia, ordenar la prisión preventiva contra Cerrón porque hubo un apercibimiento previo el 14 de noviembre de 2018 (porque Cerrón no cumplió con pasar por el control biométrico en octubre del mismo año) antes de solicitar la revocatoria de restricciones por prisión preventiva.

“Mi patrocinado, si bien incumplió las reglas de conducta, como dijo el juez de primera instancia, él no ha puesto en peligro el proceso en ningún momento. Su derecho a ejercer político no está impedido por mandato judicial. Después de asistir a Lima, él regresó a Junín. En ese sentido, consideramos que la Fiscalía no sustenta adecuadamente sus agravios”, indicó en cambio la abogada de Cerrón, ,Claudette Chaptman.

Los jueces de la Tercera Sala de Apelaciones compuesta por Víctor Enríquez, Yenny Magallanes y Ramiro Salinas, tras el debate entre la Fiscalía y la defensa, anunció que dictará su decisión en los siguientes días para definir si Cerrón mantiene sus reglas de conducta o deberá cumplir prisión preventiva.

Caso Antalsis

En el denominado caso “Antalsis”, que investiga la Fiscalía, se le imputa a Vladimir Cerrón los delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir por haber integrado una presunta organización criminal liderada por Martín Belaúnde Lossio entre los años 2011 y 2014, cuando Cerrón era gobernador regional de Junín.

Debido a esa investigación que sigue en curso, se le impuso a Cerrón desde el 19 de enero de 2017 una serie de limitaciones como: no ausentarse de su lugar de residencia (Huancayo), acudir cada 30 días al control biométrico, pagar una caución de S/5 mil e incomunicarse con todos los investigados del caso y presuntos miembros de la red criminal.

Se indagan dos obras: el otorgamiento de la buena pro y la ejecución de los puentes “Comuneros” y “Eternidad”, realizados en Junín, cuyo gobernador era el investigado Cerrón Rojas; y su gerente general Henry López Cantorín, también investigado en el caso.