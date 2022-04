Caso Bustíos: testigo Ysabel Rodríguez acusa a Daniel Urresti de haber asesinado al periodista

Dos horas y media duró la audiencia del juicio por el crimen del corresponsal de la revista Caretas, Hugo Bustíos, asesinado en Huanta el 24 de noviembre de 1988; en la citación, dio su testimonio Ysabel Rodríguez Chipana, t estigo que acusó al exministro del Interior y precandidato a la Municipalidad de Lima, Daniel Urresti, de haber participado en la ejecución del periodista.

En esa época, Rodríguez Chipana vivía a un lado de la carretera de Erapata en el pueblo de Quinrapa, donde Bustíos fue acribillado y su cuerpo destruido con una granada cuando fue a cubrir el asesinato de Primitiva Jorge Sulca y su hijo cometido por Sendero Luminoso.

Relató a los jueces que ese día se levantó temprano como siempre, y estuvo cortando alfalfa para llevar al mercado cuando pasó Bustíos, quien la saludó y advirtió que no lo haga porque era paro armado. Mencionó que el periodista pasó dos veces más: una con su hijo y otra con su colega Jenny Rojas.

Agregó que ella estaba en la puerta de su casa tejiendo una chompa cuando escuchó que se acercaba un vehículo, y cuando miró se dio cuenta de que era del Ejército acantonado en la base Castropampa, donde Urresti era jefe de Inteligencia y usaba el seudónimo de ‘Arturo’ .

“Bajaron cuatro personales, vestido de civil, con polos blancos y pantalones jeans, y estaban armados. Vinieron corriendo. Dos se han metido donde mi cocinita y al frente había otro caserón viejo, allí entraron dos”, refirió. Identificó a los que entraron a su cocina como el ‘Capitán Arturo’, el alías de Urresti, y ‘Centurión’.

La testigo vio cuando Bustíos volvió a pasar en su moto, llevando a una persona más. “Esas dos personas que estaban en mi cocina, disparó… El señor Hugo dijo: No disparen, somos periodistas. Pero dispararon. A su colega, a su amigo le dijo: ¡Corre, corre Jenny, son militares!”, declaró.

Violación en el cuartel

Rodríguez Chipana indicó que dos días después del crimen de Bustíos, pobladores de varias comunidades fueron convocados al Cuartel de Castropampa, donde esperaron varias horas. Recordó que Centurión y el Capitán ‘Arturo’ los hizo ingresar.

“Nos hace formar en dos filas. Nos dice para pasar mirando al Torreón, y echaban dedo de arriba… Al que señalaban, nos llevaban a un lado…Hemos quedado total 18 personas: seis mujeres 12 varones”, sostuvo.

Recordó que los vendaron e hicieron ingresar a una carpa, y una vez adentro, le sacaron la venda. Detalló que allí el Capitán ‘Arturo’ la violó. “Me quita el bebé de mi espalda y bota hacia un rincón y me agarró del pecho. Yo dije: No me hagas daño, por favor. No escuchó mi súplica… él se abusó de mí”, señaló. Afirmó que no dijo nada por temor, pues fue amenazada.

Contó, a la vez, que en el 2015, mientras estaba en Lima gestionando el reconocimiento de las rondas de su comunidad, vio al Capitán ‘Arturo’ en el pasaje que da a Palacio de Gobierno. Entonces, no sabía que era ministro; se enteró después de que su verdadero nombre era Daniel Urresti.