Ángeles sobre Miguel Romero en reemplazo de Muñoz: No debió asumir como teniente alcalde

El regidor metropolitano Carlo Ángeles consideró que Miguel Romero Sotelo, actual teniente alcalde y quien reemplazará a Jorge Muñoz en el sillón municipal, no debió asumir el cargo al no haber declarado —durante la campaña electoral— su vínculo con empresas del sector inmobiliario y de la construcción, las cuales son dirigidas, hasta la fecha, por sus familiares. Señaló que esta omisión configura una causal de tacha.

“Eso es interesante porque si esto se hubiese detectado en época electoral, esto hubiese sido causal de tacha y no habría podido asumir el rol de teniente alcalde. Hay algunas causales de tacha que rigen en el momento de la elección, pero no de manera posterior. Así que no es una causal de vacancia, pero sí de tacha (pero no puede presentarse porque está fuera de tiempo)”, declaró al programa “Sálvese quien pueda”.

En este sentido, Carlo Ángeles opinó que Romero Sotelo debe aprender de los errores de su antecesor y, por ello, le recomendó iniciar su gestión respondiendo a los cuestionamientos que lo preceden: “Si quiere legitimar su Gobierno metropolitano, necesariamente va a tener que hacer un sinceramiento a estas observaciones”, comentó.

JNE declara fundada vacancia contra Jorge Muñoz

Este miércoles 27 se conoció que el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado la vacancia contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019, cuando ya era autoridad edil. Tras esta decisión, el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo será quien asuma las riendas del municipio.

En segunda y última instancia, el JNE falló a favor de la denuncia formulada por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez el 29 de setiembre del 2021, quien acusó al burgomaestre de cobrar cuatro dietas por integrar Sepadal pese a que el artículo 22 del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades lo impedía.