Cinco ministros de Pedro Castillo que fueron criticados públicamente por Vladimir Cerrón

Atrás quedó la promesa de Pedro Castillo de —como se dice popularmente— mantener a raya a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, de su Gobierno. Ante los incesantes cuestionamientos de la prensa afirmó que el líder del partido de lápiz no tendría un puesto “ni de portero” en el Ejecutivo. Y aunque Cerrón Rojas no ha ocupado un cargo público, en el plano mediático, la presencia del médico de izquierda ha sido permanente, a través de recomendaciones para los cuatro gabinetes que se conformaron desde el 28 de julio del año pasado, como para cuestionar públicamente a ministros de Estado. Aquí revisamos las veces en las que se cruzó la línea que se prometió no traspasar.

Alfonso Chávarry, ministro del Interior

El caso más reciente es el de Alfonso Chávarry, actual ministro del Interior. El respaldo que expresó al jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Óscar Arriola, el último martes 26 de abril despertó la molestia de Vladimir Cerrón, quien le respondió —usando las redes sociales— que, “si respalda a su subordinado por violar la Constitución, no califica para ministro”, pidiendo expresamente su salida del Mininter.

El jefe de la Dircote declaró que el área que dirige solicitó al Ministerio Público la detención preliminar de Vladimir Cerrón por presunta apología al terrorismo. Sus expresiones no fueron bien tomadas en la interna de Perú Libre, quienes tildaron las declaraciones del oficial como “falsas” y lo acusaron de armar una campaña de difamación contra Perú Libre y sus líderes políticos.

¿Qué hizo Chávarry? Expresar su respaldo a Óscar Arriola ante una amenaza de denuncia de parte del exgobernador de Junín.

Apoyo de Alfonso Chávarry al jefe de la Dircote le viene generando problemas con Perú Libre. Foto: Mininter

Mirtha Vásquez, exjefa de la PCM

Las discrepancias entre Vladimir Cerrón y Mirtha Vásquez fueron más allá de una simple declaración en los medios o en Twitter. Llevaron a Perú Libre a calificar su nombramiento como presidenta del Consejo de Ministros como una “traición” de parte de Pedro Castillo a sus promesas de campaña y al partido que lo llevó hasta Palacio de Gobierno. Cerrón, en aquel momento, pidió la salida del reemplazo de Guido Bellido y de otros ministros del gabinete, a quienes consideraba como parte de la cuota ‘caviar’.

La respuesta concreta de Vladimir Cerrón la hizo sentir a través de la votación en contra de su bancada durante el pedido del voto de confianza para el gabinete Vásquez, el cual se obtuvo sin apoyo oficialista. En enero último, tras la renuncia de Mirtha Vásquez, Cerrón Rojas fue el primero en advertir su abierta discrepancia con la expresidenta del Congreso: “Se van premier y ministros molestos con el Gobierno que les abrió la puerta, incluso contra la voluntad de su bancada. A PL, el tiempo le dio la razón al votar contra el gabinete caviar, cuyo resultado de gestión es intrascendente”, dijo.

Mirtha Vásquez ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros de Pedro Castillo hasta el 31 de enero último. Foto: Composición LR

Pedro Francke, exministro de Economía

Para Vladimir Cerrón, Pedro Francke es un representante de lo que él llama la ‘izquierda caviar’, por ello no sorprendió que desde la época de la campaña electoral existiera una relación tensa entre ambos. Al asumir el Ministerio de Economía y Finanzas, el exgobernador regional de Junín intensificó sus pedido al presidente Pedro Castillo para que retirara del cargo al economista llegado desde las canteras del Nuevo Perú, con el visto bueno de Verónika Mendoza.

Durante los primeros meses de gestión de Pedro Castillo, surgió la versión de que Francke le pidió al jefe de Estado que Vladimir Cerrón no participara en los Consejos de Ministros, los cual fue, a su manera, confirmado por el economista. “En una democracia como la nuestra, el partido y el Gobierno son dos cosas distintas. El partido tiene su lugar y el señor Cerrón es dirigente. El Gobierno tendrá representantes de Perú Libre o de otros partidos, pero sobre el Gobierno decide este último”, dijo el entonces titular del MEF, en agosto de 2021. La respuesta de Cerrón fue pedir nuevamente su salida.

Pedro Francke fue el primer ministro de Economía de la era Castillo. Tras su renuncia fue reemplazado por Óscar Graham. Foto: MEF

Anahí Durand, exministra de la Mujer

El caso de Anahí Durand se extendió hasta meses después de que ella dejara el Ministerio de la Mujer, ya que fue un tuit de Vladimir Cerrón —a inicios de abril— el que generó su salida de la presidencia del Nuevo Perú. El político compartió un documento donde se detallaba que la exministra continuaba ligada al Ejecutivo, a través de un puesto como asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Nuevo Perú acusa de traidor al Gobierno, pero la prolongación de Verónika Mendoza trabaja en la PCM. ¿Dónde está la dignidad que tanto reclama el verocaviarismo?”, escribió Cerrón Rojas en Twitter. La respuesta de Nuevo Perú fue pedirle a Durand que renunciara al cargo, pero ella se negó y, en consecuencia, fue retirada de la presidencia del movimiento político. A su salida acusó a su expartido de ya no representar una opción para las clases populares.

Anahí Durand juró al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 29 de julio del 2021. Foto: PCM

Aníbal Torres, jefe de la PCM

Aníbal Torres acompaña a Pedro Castillo desde el primer día de su gestión, primero como ministro de Justicia hasta que tuvo que tomar la jefatura de la PCM tras el breve paso de Héctor Valer por el cargo. Su presencia siempre ha sido incómoda para Vladimir Cerrón, quien no escatimó en calificativos para culparlo de todos los males por los que padece el jefe de Estado.

“Ministro de Justicia, Aníbal Torres, en la práctica ejerce el papel de premier, pero genera anticuerpos al presidente, es responsable de apartarlo de Perú Libre y de haberlo desprovisto de su base social sólida. El ministerio necesita reorganización e innovación”, dijo en enero, cuando Torres Vásquez aún estaba en el Minjus.

El último 24 de marzo se reunieron presencialmente en la sede de la PCM, en el marco de las juntas por la convocatoria del Acuerdo Nacional. En aquella oportunidad, Cerrón Rojas evitó los calificativos y optó por una postura más dialogante.