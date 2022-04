Alva sobre referéndum para nueva constitución: “Ese proyecto de ley no se va a aprobar”

La titular de la Mesa Directiva del Congreso y congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, afirmó que el proyecto de ley presentado por el presidente Pedro Castillo ante el Parlamento para realizar un referéndum que consulte la posibilidad de una nueva constitución no será aprobado, pues consideró que no es de interés de la población.

“ Ese proyecto de ley no se va a aprobar, (la iniciativa) no tiene votos para ser aprobada ”, manifestó a la radio Blu de Colombia. Luego, añadió: “En los temas de asamblea constituyente, cuando aprobamos nuestro proyecto de ley todas las bancadas, la mayoría aprobó que cualquier reforma constitucional se cumpliera siguiendo el artículo 206 de la Constitución, así que lo más probable, casi 100% segurísima, que este proyecto de ley irá a la Comisión de Constitución, se debatirá y ahí quedará. Es muy difícil que esto se apruebe. Además el ánimo general de los congresistas es no cambiar las reglas del juego”.

Alva recordó que la propuesta para renovar la carta magna ha sido algo inestable en este gobierno, pues mientras que algunos ministros decían que sí se iba a llevar a cabo, otros titulares del Consejo de Ministros decían que no estaba en agenda.

“Este tema de la asamblea constituyente estuvo en sus propuestas de campaña, siguió al principio cuando empezó este gobierno, después dijo que ya no, luego salió un congresista diciendo que sí, después decía un premier que de ninguna manera, y así se la han pasado con estos mensajes contradictorios”, acotó.

La presidenta del Congreso refirió que la población “tampoco quiere una asamblea constituyente”, pues está más interesada en que se mejore la crisis económica y política que vive el país.

“De acuerdo a las últimas encuestas, el 8% pide una reforma constitucional. Se están haciendo encuestas si (se realiza) a través del Congreso o una asamblea constituyente. Nadie quiere una asamblea constituyente, la gente lo que pide es trabajo, empleo, paz, seguridad ciudadana, esas son las prioridades ”, sostuvo Alva Prieto.

Castillo está “blindado” por la izquierda, afirma Alva

En otro momento, María del Carmen Alva indicó que no se puede vacar el presidente Pedro Castillo, ya que estaba protegido por las bancadas de izquierda, por lo que no pueden obtener los votos suficientes.