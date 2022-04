Williams sobre referéndum para nueva constitución: “Es un despropósito constitucional”

José Williams, vocero de la bancada de Avanza País, se refirió al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República, el cual propone convocar a referéndum para elaborar una nueva constitución política.

Al respecto, el legislador calificó de “despropósito constitucional” a la iniciativa del presidente Pedro Castillo. Consideró que la propuesta que pretende instaurar una asamblea constituyente ocasionará confusión y más conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

“Creo que esta iniciativa es un despropósito constitucional. Es un proyecto de ley que no tiene sentido, inoportuno por todas partes , inadecuado, que a lo único que nos va a llevar es solamente confusión, crear intranquilidad, más conflicto entre los poderes del Estado”, declaró en conferencia de prensa.

Del mismo modo, Williams Zapata expresó su desconfianza sobre las personas que podrían conformarla y el resultado de la misma. En ese sentido, manifestó que se deberían atender otros asuntos antes que pensar en una nueva constitución.