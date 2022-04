Jorge Montoya rechaza exposición de Vladimir Cerrón en el Congreso

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, mostró su rechazo a la invitación que hizo la congresista oficialista Margot Palacio al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que participe en un foro, dentro del Congreso, en el que se debatirá la pertinencia de una asamblea constituyente, previsto para este miércoles 27 de abril.

Al respecto, el legislador declaró que no permitirá que Cerrón Rojas “hable mal de la Constitución” de 1993 en el Parlamento de la República. En ese sentido, expresó que el ex gobernador regional de Junín puede criticar la carta magna fuera de la institución, mas no adentro.

“No se va a aceptar. Eso es emplear las tácticas gramscianas para poder penetrar en el sistema. El Congreso es el baluarte de la Constitución. No se puede permitir que vengan a hablar mal de la Constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable (…). Fuera de las rejas puede hacerlo, dentro de las rejas, no”, declaró en conferencia de prensa.

Congreso: convocan a sesiones del Pleno para este miércoles 27 y jueves 28

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, citó a sesiones del Pleno para este miércoles 27 y jueves 28 de abril. A diferencia de anteriores congregaciones de la representación nacional, las convocatorias de esta semana se desarrollarán de manera totalmente presencial.

En un comunicado remitido a todos los parlamentarios, se informa que la sesión del miércoles iniciará a las 2.45 p. m., mientras que la del jueves comenzará a las 10.00 a. m.

En agenda se encuentran las cuatro mociones de interpelación: contra el primer ministro, Aníbal Torres, y los titulares Alfonso Chávarry (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Betssy Chávez (Trabajo y Promoción del Empleo).