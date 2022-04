María del Carmen Alva “felicita” a Óscar Graham por no respaldar proyecto de referéndum

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, “felicitó” al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, por abstenerse de votar sobre el proyecto de referéndum para una nueva constitución. Dicha iniciativa fue remitida el último lunes al Parlamento a fin de su debate y eventual aprobación.

En declaraciones a la prensa en exteriores del Congreso, Alva Prieto aseguró que la decisión de Graham es debido a que es “un ministro de carrera y técnico”.

“(Tiene) años en el ministerio. Tiene clarísimo que un cambio de constitución... anunciar una asamblea constituyente, cuando no sabes cómo va a salir esa constitución, es cambiar las reglas jurídicas; y eso no va a traer inversión privada. Nadie va a invertir en un país donde no sabes qué constitución se va a aprobar y que va a cambiar las reglas del juego”, dijo.

PUEDES VER: Denuncian plagios en proyecto del Gobierno sobre referéndum para nueva Constitución

La acciopopulista aseveró que el titular del MEF “ve más allá que otros en el gabinete” por su “mentalidad de economista”: “Es totalmente comprensible que haya votado en abstención y lo felicito por ello”.

Óscar Graham se abstuvo de votar en Consejo de Ministros

Este martes, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, reveló que Óscar Graham no emitió su voto en relación al proyecto de referéndum para asamblea constituyente.

“Todos estuvimos de acuerdo, menos uno del que hubo una abstención. Fue el de Economía. (...) Yo salí rápidamente porque estaba con el pasaje. Solamente le puedo decir que, cuando hubo la votación, uno se abstuvo y luego se aprobó. Yo salí de viaje y eso es lo que les puedo contar hasta el momento”, indicó Palacios, quien desconoce las razones del titular del MEF.